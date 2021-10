https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Subas para la soja y el trigo en Rosario

La oferta abierta de compra de soja subió US$ 5 y cerró a US$ 345 la tonelada.

Crédito: Imagen ilustrativa

Los precios de la soja y el trigo cerraron hoy con números positivos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con una buena dinámica de negocios, en línea con lo ocurrido en Chicago. La oferta abierta de compra de soja subió US$ 5 y cerró a US$ 345 la tonelada, mientras que en moneda local, la mercadería con entrega inmediata, contractual y para fijaciones se ubicó en $ 34.050 la tonelada. Por el trigo con entrega disponible la oferta se ubicó en US$ 245 la tonelada, US$ 3 por encima de la rueda previa. Para las posiciones de la nueva cosecha 2021/22, en el caso del trigo se ofrecieron para la entrega en noviembre, diciembre y enero US$ 245; febrero, US$ 250; marzo y mayo, US$ 255; y junio y julio, US$ 260. Respecto al maíz con entrega inmediata, volvieron a ofrecerse US$ 190 la tonelada, sin cambios con respecto al día de ayer, mientras que el contrato de noviembre se negoció a US$ 195. Por el cereal de la nueva campaña con entrega entre marzo y mayo la oferta se ubicó en US$ 185 la tonelada, mientras que la posición junio se negoció a US$ 175 y julio a US$ 170. Por último, el girasol cerró a US$ 450 la tonelada.

