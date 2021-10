https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 11.10.2021

8:11

La llegada del primer oficial de la policía es vital para cuidar la evidencia del caso.

El fruto del árbol envenenado La importancia de preservar la escena del crimen La llegada del primer oficial de la policía es vital para cuidar la evidencia del caso.

“Que no se contamine el lugar es muy importante”, señala el oficial Osvaldo Rossi, jefe de la sección Reconstrucciones Integrales y coordinador de escena.

“Es sumamente importante preservar la escena. El primer policía que llega al lugar del hecho es fundamental. Si éste no conserva el lugar, sino protege esa evidencia, se cae todo. Nosotros tenemos un dicho que es el ‘fruto del árbol envenenado’. Esto significa que una vez que esa escena ha sido modificada, todo lo que se haga después es cuestionable.

Cuando llegamos a un hecho -continuó- lo primero que hacemos es tomar el control del lugar. Colocamos cintas para que nadie pase y empezamos el análisis. Encontramos evidencias que hasta tanto no sean analizadas no son tomadas como prueba, ya sea un indicio, un proyectil, una perforación en un vidrio, un impacto, etc. Tomamos nota de lo vamos viendo.

Por último se hace una animación en computadora. Una vez que el fiscal nos da el legajo completo con las declaraciones, con los trabajos de las otras secciones, como planimetría; fotografía, balística, huellas y rastros, se hace una animación de la secuencia fáctica del hecho.

Equipo

Notas: Danilo Chiapello - Gustavo Ocampo

Fotografía: Flavio Raina

Cámara, drone e edición: Fernando Nicola