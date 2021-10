Barrio Sur de terror: violento asalto en un kiosco y un perro que murió al evitar un robo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un kiosco de J. J. Passo 2900 amenazaron a una empleada y golpearon y lastimaron a un hombre. A su vez en una propiedad de San Lorenzo al 1000, mataron a golpes a un perro, que intentó evitar un robo.

Hace poco El Litoral dio cuenta de tres hechos delictivos ocurridos en la cuadra de Jujuy al 2800 (robo a un estudio jurídico; una jubilada golpeada y un departamento saqueado). Y este fin de semana la delincuencia lo hizo de nuevo. En un kiosco de J. J. Passo 2900 amenazaron a una empleada y golpearon y lastimaron a un hombre. A su vez en una propiedad de San Lorenzo al 1000, mataron a golpes a un perro, que intentó evitar el robo.

La secuencia se inició cerca de las 21 del sábado cuando dos delincuentes que se movilizaban a bordo de una moto llegaron hasta el kiosco ubicado en J. J. Passo al 2900.

Uno de los ladrones fue el que ingresó al local exhibiendo un arma de fuego y de inmediato arremetió contra la joven que se encontraba atendiendo.

"¡Dame la plata... y dame el celular y todo lo que tengas!", gritó el desconocido mientras comenzó a agarrar algunos billetes que había en la caja registradora y tiraba otros papeles al suelo.

El destino quiso que al momento de ocurrir el asalto dentro del local (en rigor en el fondo del inmueble) se encontrara cargando un balde con agua un hombre que se dedica a lavar autos en la calle.

Con furia singular el malviviente también atacó al "changa" a quien le pegó un "culatazo" en la cabeza (el golpe le ocasionó una herida cortante detrás de la oreja) y lo despojó de los pocos pesos que tenía encima.

Trabajar con miedo

"Lo que pasó fue de terror porque el tipo estaba 'sacado'. Quería pasar al otro lado del mostrador, entonces tuvimos que forcejar. Cuando estaba a punto de pasar le tiré con la caramelera. Entonces el ladrón salió y escapó con el otro que lo estaba esperando afuera. Ahora tengo miedo", dijo la empleada del kiosco en diálogo con El Litoral.

"La denuncia no la hice porque siento que es un pérdida de tiempo. Y además porque después no te dejan trabajar. En caso de que los agarren, todos sabemos que a las pocas horas están afuera de nuevo. Y entonces vienen y te roban peor. Es triste pero es así", reflexionó.

"Lo que más me duele es lo que le pasó a ese hombre que se gana unos pesos lavando autos en la calle. A el lo maltrataron, lo tiraron al piso y le sacaron la plata. Tenía sangre detrás de la oreja. Yo salí a pedir auxilio a la calle y vinieron unos chicos ayudarme por suerte".

La vivienda donde entraron ladrones y mataron al perro está en San Lorenzo al 1000.Foto: Danilo Chiapello

Mataron al perro

En tanto otro grave hecho se produjo este fin de semana en una vivienda de San Lorenzo al 1000, casi esquina con J. J. Passo.

Tras escalar un tapial autores ignorados se ganaron al patio de la propiedad donde se encontraron con un perro, raza Boxer, que reaccionó ante la presencia de los intrusos.

Si bien el can puso en fuga a los intrusos, el costo fue demasiado alto, ya que perdió su vida por los golpes recibidos. Horas después la mujer que vive allí se encontró con la horrible escena de su mascota muerta.

Vecinos de la cuadra dijeron que los hechos de inseguridad en la zona ya son cosa de todos los días.

"Creo que algo vamos a tener que hacer. Ir a la comisaría 2da. no tiene sentido porque ya sabemos la respuesta. Nos dicen que no tienen móviles y que les falta personal. Entonces tenemos que ir más arriba. Vamos a ir al ministerio de Seguridad porque así no se puede seguir", sentenciaron.