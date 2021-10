https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dirigida por Oscar “Tuki” Milanesi e interpretada por Andrea Fazio, el unipersonal La Historia del Pedro, el Luis y la Isolina suma km en la región para seguir reflexionando sobre la violencia de género.

Santa Isabel Una obra de teatro que visibiliza la violencia contra las mujeres

Por Juan Speerli

Los espectáculos artísticos fueron de los eventos más postergados durante todo este tiempo, producto del poder para congregar mucha gente, pero a la vez con una realidad que chocaba con el “distanciamiento social”. El arte fue uno de los espacios que más sufrió las consecuencias de estos tiempos, pero ahora comenzó a resurgir, tanto en las grandes ciudades con sus marquesinas brillantes como en los pequeños pueblos, donde a pesar de ese “desencuentro” entre el artista y el espectador que se prolongó demasiado, hoy cobró vida de nuevo.

El año pasado, buscando uno de los más de 200 libretos de teatro con los que cuenta, el director isabelense Oscar “Tuki” Milanesi encontró un pequeño libro con una obra llamada La Historia del Pedro, el Luis y la Isolina, escrita por el oriundo de Corral de Bustos, Enrique Torres. Se trata, justamente, de la historia de una mujer víctima de violencia de género –papel interpretado por Andrea Fazio- que desde su estreno en 2020, no paró de recorrer la región llevando a cada pueblo un relato descarnado de esta dura realidad.

“Tuvimos que adaptarnos a las condiciones que nos imponía la pandemia. No podíamos hacer una obra con varios actores, por lo que nos inclinamos por incursionar en este unipersonal que cuando lo leí me agarró un nudo en el estómago por la crudeza del libro, por la actualidad de la temática y por su aporte social”, cuenta Andrea, la protagonista.

Foto: Gentileza

La idea de llevar adelante este proyecto coincidió con el trabajo que venía desarrollando la diputada provincial Georgina Orciani en relación a esta temática, quien el 25 de noviembre del año pasado –Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- organizó una jornada con diversas actividades en Santa Isabel. Y asimismo con la iniciativa del miembro de la Comisión Comunal en ese momento y hoy candidato a presidente comunal, Iván Bordón, de llevar a cabo capacitaciones con enfoque en el género y la violencia para todas las personas que se desempeñan en la función pública a partir de la promulgación de la Ley Micaela. “Desde ese momento todos comenzamos a trabajar, recibiendo el apoyo de Georgina, de la comuna y de Iván”, agrega Andrea, quien dos días después –el 27 de noviembre- se puso en el papel de Isolina para estrenar al aire libre la obra dirigida por Milanesi en el Centro Cultural El Gaucho, un espacio artístico del grupo de teatro Ruta 94 situado en una quinta a pocos kilómetros del centro del pueblo.

Tras el estreno, la obra llegó a Teodelina, Wheelwright y posteriormente a Venado Tuerto, donde los 30 minutos de duración se extendieron después de bajarse el telón. “La idea era que se generara un debate para reflexionar y allí surgieron cosas muy impactantes”, relata la intérprete de Isolina. “La recepción de la gente fue increíble. En Wheelwright vivimos un momento muy fuerte porque durante el debate, un chico levantó la mano y contó que meses atrás habían violado y asesinado a su hermana en San Jorge”, añadió. Se trataba de Florencia Gómez, asesinada en un camino rural de esa localidad santafesina el 12 de octubre de 2020. Esta situación condujo a que próximamente la obra se presente en San Jorge, en memoria de Florencia.

Tanto Milanesi como Fazio coinciden en que la obra fue haciendo su camino sin la necesidad de promocionarla, tanto por acontecimientos como el mencionado como por inquietudes de escuelas de la región. En este sentido, la semana pasada se presentó para alumnos de una escuela secundaria de Villa Cañás y ya hay programaciones para volver a darla a otras instituciones educativas de la ciudad. A su vez, ya recibieron un llamado desde Berabevú, donde en julio del año pasado asesinaron a Julieta Delpino, una joven de 19 años.

Cuenta Andrea que cuando termina una función, antes de saludar al público, realiza ejercicios de relajación para volver como Andrea y ya no como Isolina: “Me pasó en un par de funciones que no me pude concentrar y me quedaba en el tenso papel de Isolina, cuando era Andrea la que tenía que estar lista para iniciar el intercambio con el público”.

En relación a las escuelas, los alumnos demostraron un gran compromiso con la temática de género e incluso con el arte: “Últimamente recibimos muchas preguntas de los estudiantes que tienen que ver con el uso de recursos para actuar y esto también está muy bueno”.

Según su director, la obra fue la consecuencia de varios factores: “Uno fundamental fue darnos cuenta de que no se trata de algo que solo ocurre en las grandes ciudades, sino que nos llega a nosotros también, por eso surgió la propuesta de involucrarnos a través del arte”.

“Esta obra no se agota lamentablemente por la temática. Siempre hay una necesidad de que siga girando”, cierra Andrea.

Reconocimiento

Impulsada por la legisladora Orciani, en junio de este año, la actuación de la actriz Andrea Fazio en La Historia del Pedro, el Luis y la Isolina fue declarada de interés por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe por el compromiso para visibilizar y concientizar a través del arte la lucha contra la violencia de género.