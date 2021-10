https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se sigue discutiendo El presidente de la FIFA insiste en un Mundial cada dos años "La reputación de un evento depende de la calidad, no de la frecuencia" expresó Gianni Infantino.

La intención de disputar un Mundial de fútbol cada dos años sigue estando en la agenda de la FIFA y así lo expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no un Mundial cada dos años? Muchos críticos dicen que sería perjudicial pero nuestros estudios aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría a su calidad y reputación. La reputación de un evento depende de la calidad, no de la frecuencia. Cada año hay un Super Bowl, Wimbledon o la Champions y todos están emocionados y esperando" señaló el máximo dirigente.

Ya hemos decidido que habrá 48 selecciones a partir de 2026. Si se llevará a cabo cada dos o cuatro años, está en fase de consulta. Precisamente porque es un torneo mágico debería celebrarse con más frecuencia" enfatizó Infantino.