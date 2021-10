La tormenta tropical "Pamela" llegó como huracán a la costa de México

La tormenta tropical Pamela tocó tierra como huracán categoría 1 en la costa oeste de México provocando fuertes precipitaciones y alto oleaje, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).





La tormenta entró al continente a unos 65 kilómetros al norte del puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa a las 12 horas, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y se movía a 22 kilómetros por hora, anunció NHC.

Starting to sound like a hurricane. The problem will be if we can actually drive around since drainage here is non-existent. #Sinaloa #Mazatlán #Pamela #huracanpamela pic.twitter.com/JqsGoZ16MC