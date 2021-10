La soja y el maíz cerraron con subas en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por la oleaginosa con entrega disponible, contractual y para fijaciones, la mejor oferta de compra se ubicó US$ 348 la tonelada, US$ 3 por encima de las ofertas de ayer.

Los precios de la soja y el maíz culminaron las operaciones al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con un mayor dinamismo en los negocios que en los días previos.

En cuanto al grano amarillo con entrega inmediata y contractual se ofrecieron de forma abierta US$ 185 la tonelada, US$ 10 y US$ 5 más que lo ofrecido en la previa, respectivamente.

Luego, la oferta para descargar en noviembre se mantuvo en US$ 185; diciembre, US$ 187; y enero, US$ 190.

En cuanto al cereal de la nueva campaña, el segmento de negociación marzo/mayo se ubicó en US$ 180; junio, US$ 175; julio, US$ 160; y agosto, US$ 155.

La oferta por trigo con entrega disponible y contractual las ofertas se redujo en US$ 5 hasta los US$ 235 la tonelada.

Respecto a las posiciones de la nueva cosecha, las mejores ofertas para noviembre y diciembre se ubicaron sin cambios en US$ 235; enero, US$ 240; febrero, US$ 243; y marzo,abril y mayo, en US$ 245.

Por último, el girasol se mantuvo en US$ 450 la tonelada.