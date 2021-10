https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 15.10.2021

Compañeros de fórmula Contigiani se bajó de las elecciones por los polémicos afiches de Boasso

Sorpresa en el marco de la campaña para las elecciones generales del 14 de noviembre. El actual diputado, Luis Contigiani bajó su candidatura por diferencias con su compañero de fórmula, Jorge Boasso.

En declaraciones a la prensa, el ex funcionario del gobierno santafesino explicó que no puede tolerar los afiches que aparecieron donde se la ve a Cristina Kirchner con un traje de preso junto a la foto de Boasso.

“Es un hecho grave que no se puede tolerar, pensemos como pensamos”, remarcó Contigiani.

Foto: Gentileza

“Dentro del debate de ideas, todo. Ahora cuando el debate traspasa el plano personal, la estigmatización, la actitud antidemocrática, la condena, el escrache, me parece un hecho gravísimo”, insistió el ex ministro de Producción de Santa Fe.

Previo a tomar la decisión de bajarse, Contigiani comentó que intentó dialogar con el candidato a senador para que levante los afiches, peor no tuvo éxito.

“Intenté una corrección, tenía la esperanza hasta de un pedido de disculpas por semejante barbaridad”, reconoció.

“Pensemos lo que pensemos de Macri o Cristina, hay límites que en democracia no podemos permitir. No estoy de acuerdo, tengo otra convicción, no es mi estilo, creo que es un límite muy peligroso”, cerró.