https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 18.10.2021 - Última actualización - 0:26

0:22

Un grupo de manifestantes que se encontraba en Plaza de Mayo (CABA), comenzó a intervenir en el ‘monumento’ y causó la indignación tanto de funcionarios como de la gente.

Día de la Lealtad peronista Repudio en redes a militantes que arrancaron carteles y pisaron las piedras del memorial a las víctimas del Covid-19 Un grupo de manifestantes que se encontraba en Plaza de Mayo (CABA), comenzó a intervenir en el ‘monumento’ y causó la indignación tanto de funcionarios como de la gente. Un grupo de manifestantes que se encontraba en Plaza de Mayo (CABA), comenzó a intervenir en el ‘monumento’ y causó la indignación tanto de funcionarios como de la gente.

Un grupo de manifestantes oficialistas pisó las piedras del memorial de víctimas del coronavirus durante la marcha por el Día de la Lealtad, así como arrancaron los carteles en contra del Gobierno. El hecho causó una ola de críticas en la red social, ya que el momento quedó registrado en video y se volvió viral.

En las imágenes que trascendieron a través de las redes sociales se pueden ver como las personas pisan los recuerdos que dispusieron las familias de los fallecidos por el Covid-19 para quitar fotos y mensajes en contra de la actual gestión.

“Daleeeeee sacale todo”, se escucha arengar a un hombre mientras un señor canoso de pantalón gris, remera rayada y campera de jean remueve con desprecio las fotos de los fallecidos.

La indignación no se hizo esperar y tomó dimensión en las redes sociales, donde no se daba crédito a las imágenes que mostraban militantes del oficialismo subir y bajar del promontorio para elegir qué cartel debía o no permanecer en el memorial, según cuestionara al Gobierno por el manejo de la pandemia, la cuarentena o la demora en la compra de vacunas contra el Covid-19.

El homenaje se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre, en la “Marcha de las Piedras”. En la misma, se volvieron a colocar piedras en el mismo lugar, como ocurrió el 16 de agosto. En esa ocasión, el Gobierno decidió retirarlas y depositarlas en el patio Belgrano de la Casa Rosada para ser usadas para la construcción de un memorial. Dicha decisión motivó la segunda marcha y un proceso judicial contra el oficialismo.

“Manifestantes oficialistas en Plaza de Mayo pisotearon las piedras y arrancaron carteles en recuerdo de las víctimas. Integrantes del espacio continuarán custodiando el lugar en representación de miles de argentinos que perdieron a sus seres queridos y a quienes el gobierno nacional debe garantizar que puedan honrarlos en lugar de avalar ataques a su memoria”, señalaron desde Acción Conjunta Republicana en un comunicado. Se trata de una agrupación que se hizo presente en la marcha para cuidar el memorial.