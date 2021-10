https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.10.2021

8:16

Impactante video Robo piraña en La Matanza: 11 ladrones se llevaron la camioneta de un mecánico

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires no da respiro. En las últimas horas se difundió un video que muestra a 11 ladrones apropiarse de la camioneta de un mecánico. Ocurrió a plena luz del día en Isidro Casanova, partido de La Matanza.

La víctima fue un hombre que realizaba arreglos en su camioneta hasta que media decena de delincuentes los rodearon y lo atacaron en manada para robarle.

En realidad, el hecho ocurrió el jueves 14 pero las imágenes se difundieron esta semana. En el video se ve una camioneta estacionada en la calle, y a su dueño, que trabaja sobre ella. En la vereda de enfrente, en tanto, aparece en cuadro un grupo de jóvenes que caminan juntos y enfilan hacia el vehículo.

Una vez que el hombre desciende de la camioneta y cierra la puerta, los jóvenes se le abalanzan, lo acorralan contra el vehículo, golpeándolo y amenazándolo, a sabiendas de que su ventaja numérica es abrumadora. Algunos rodean el vehículo y se suben a la caja, mientras que otros se meten dentro de la camioneta, de cabina simple.

“Más de 20 años no tenían, estoy agradecido a Dios de que no me pasó nada. La camioneta apareció a unas veintipico de cuadras. Esta es la tercera camioneta que me roban; decidí ponerle rastreo satelital, si no, olvidate”, expresó Luis, la víctima, en diálogo con la prensa.

“Yo estaba arreglando mi camioneta y volvieron uno o dos minutos después. Me sentí tan impotente, es un desastre. Es de terror, agradezco que solo me pegaron unos golpes. Con lo que pasa en el conurbano hoy en día, yo la saqué barata, que querés que te diga…”, sostuvo Luis, con mucha resignación.

“Es casi como un camión. Yo tengo un tallercito, donde somos dos empleados y yo. Me costó fortunas poder mantener esto, después de lo que pasamos en la pandemia. Se hace difícil ponerle palabras a toda esta delincuencia juvenil que hay hoy en día. Parece que hoy no tienen límites, frenos ni nada”, cerró el tallerista de Isidro Casanova.