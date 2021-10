El emotivo mensaje de David Lebón tras la muerte de su hija Tayda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

David Lebón agradeció las muestras de solidaridad por la pérdida de su hija, que falleció el pasado jueves en Nueva York. El músico utilizó Twitter en la tarde del martes para expresarse por primera vez sobre la muerte de Tayda .

"Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso", escribió el ex integrante de Serú Girán, que agradeció "todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia".

Lebón apuntó: "no sé cómo se camina a partir de ahora, solo sé que la música siempre me salvó y es lo que me aferraré a partir de ahora".

Tayda nació del primer matrimonio de Lebón con Liliana Lagarde. “Mi papá es una persona que siempre me ha apoyado. Las cosas que yo recibí de mi papá son las cosas que un hijo o una hija pueden recibir: el soporte, el apoyo, el respeto por las cosas que él no comprende, pero acepta. Y con el tiempo termina comprendiendo”, había contado en una entrevista.