Conflicto docente: Este jueves se concreta el tercer paro en dos semanas

Mientras las conversaciones se dilatan, disminuyen los días de clases en las escuelas públicas de Santa Fe. Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada de huelga con alto acatamiento y movilización. El Ejecutivo ratificó la propuesta paritaria.

Ninguna de las partes cedió y el conflicto docente se profundiza en la provincia. Los docentes públicos santafesinos iniciaron este miércoles un paro por 48 horas con alto acatamiento en rechazo a la oferta del 17% en tres tramos, y volvieron a pedir una "convocatoria urgente a paritarias".

Sin embargo, el diálogo parece estar lejos de concretarse. El gobierno provincial confirmó que no abonará días no trabajados ni aumentos. Este miércoles cerró la liquidación para pagar los salarios de octubre, y según lo anunciado, los maestros de escuelas públicas sufrirán el descuento de los días de paro y tampoco cobrarán el aumento planteado en la oferta de mejora salarial. El titular de la cartera laboral provincial, Juan Manuel Pusineri, ratificó la postura del Ejecutivo y pidió al gremio que “reflexione porque la propuesta salarial no se modificará”.

Por su parte, Amsafe continuará este jueves con un nuevo paro, como parte del plan de lucha que se votara oportunamente para rechazar la oferta salarial formulada por el gobierno. La protesta ganó músculo a partir de una multitudinaria movilización por las calles céntricas de la capital provincial que culminó con un acto frente al ministerio de Educación, con la presencia de distintas delegaciones departamentales.

La secretaria general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, Sonia Alesso, también titular de la Ctera, se quejó porque el gremio no fue citado a una nueva reunión luego de decretado el paro por 24 horas de la semana pasada y el de esta semana de 48 horas. "El gobierno tiene que hacer algo más que amenazar, tiene que abrir la puerta del diálogo y para eso no ha hecho ni un sólo gesto", dijo la dirigente.

"Decimos en la calle lo que no podemos plantear en la paritaria", manifestó, por su lado, Rodrigo Alonso, titular de la seccional La Capital del gremio. Y agregó que "la solución es una nueva convocatoria, para que de como resultado una nueva propuesta que garantice una mejora en los derechos de los trabajadores para tener mejores condiciones para enseñar y mejores condiciones para aprender".

La postura del Gobierno ante el plan de lucha votado por Amsafe es no negociar mientras haya paros de por medio. En declaraciones a este medio, se atribuyó el rechazo a la propuesta a una "interna gremial", debido a la actitud combativa de las seccionales del sur de la provincia.

En el acto frente al ministerio, Alesso volvió a referirse a esta cuestión: "Es necesario aclarar que este conflicto se resolvió con el voto de las maestras y maestros de toda la provincia. Es así que la Asamblea Provincial decidió rechazar la propuesta y había distintas estrategias, pero hay algo en lo que nadie se confunde, todos estos compañeros y compañeras tenemos matices, tenemos diferencias, las discutimos con vehemencia, pero cuando se vota, todos en unidad salimos a bancar lo que definió nuestra asamblea. Y es un orgullo que no sean 3 o 4 los que decidan, es un orgullo que la decisión sea de las bases”, apuntó.

Salud, también

Profesionales de la salud realizan un nuevo paro de 48 horas sin asistencia a lugares de trabajo en reclamo de una propuesta salarial superadora, cumplimiento de los pases a planta, cambio de escalafón en salud y desarrollo social y reconocimiento de la enfermería en la Ley 9282. Este miércoles, se manifestaron en la capital provincial frente al ministerio de Salud y luego se trasladaron a la cartera de Educación para unificar el reclamo con el gremio docente.