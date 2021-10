https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un club europeo no quiso comprar a Mauro Icardi por la "exposición pública" de Wanda Nara

Según el diario español Marca, el delantero del PSG no llegó a fichar para el Real Madrid por su entorno mediático.

Crédito: Gentileza

Finalmente, luego de muchas idas y vueltas, todo parece indicar que Mauro Icardi y Wanda Nara se habrían reconciliado, a pesar de que todavía no está confirmado de manera oficial. El futbolista de PSG y su esposa se mostraron juntos en varias publicaciones de Instagram, pero aún no se sabe si están juntos realmente. Habrá que ver qué pasa en los próximos días. Lo cierto es que Icardi se puso firme luego de toda esta polémica y tomó la decisión de volver a los entrenamientos del equipo francés. El delantero cumplió con los cinco días de licencia por problemas familiares, se puso a disposición de Mauricio Pochettino y estaría disponible para el próximo partido ante Marsella. Sin embargo, la polémica sigue... En las últimas horas, el diario MARCA, uno de los más prestigiosos de España, reveló una situación que no se conocía: Real Madrid estuvo a punto de comprar a Icardi, pero no lo hizo por culpa de Wanda Nara. Según el medio anteriormente mencionado, los dirigentes de Real Madrid querían a Mauro para que sea suplente de Karim Benzema, pero finalmente no lo compraron por el 'entorno problemático' que tenía el jugador. "No podemos fichar a ese jugador y no es por su culpa... No gustaba su entorno y la exposición pública del futbolista y su mujer", manifestaron desde el Merengue.

