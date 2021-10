https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Unión Europea advitió que no financiará alambrados ni muros antiinmigrantes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó en una cumbre de líderes de la UE que fue “muy clara” en que el bloque no financiará este tipo de infraestructuras.

La Unión Europea (UE) no financiará alambradas ni muros para contener el ingreso de inmigrantes, adelantó este viernes (22.10.2021) la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al fin de una cumbre de líderes de la UE. "Hubo una discusión sobre la infraestructura física" en la protección de fronteras, dijo Von der Leyen, "y fui muy clara en que (...) no habrá financiamiento para alambradas de púas ni muros". Ursula von der Leyen - Foto: Archivo Los países de la UE, en particular Lituania, acusan al gobierno de Bielorrusia de organizar y permitir el paso de inmigrantes clandestinos provenientes de Medio Oriente y África hacia el espacio europeo, en represalia por las sanciones que le aplica la UE. Además, en semanas recientes varios países expresaron alarma por un aumento de casos del llamado "segundo movimiento", que se refiere a inmigrantes que ingresan al espacio europeo pero se instalan en otro. En este escenario, un grupo cada vez más vigoroso de países defiende la construcción de "barreras" en las fronteras externas de la UE para minimizar el ingreso de esos inmigrantes. En octubre, 12 de esos países enviaron una carta a la Comisión Europea en la que alegaban que la construcción e instalación de esas "barreras" debería ser financiada con fondos de la UE, para no dejar el costo sobre las espaldas de los países de recepción de esas personas. La Comisión Europea ya se había manifestado "favorable" a la implementación de barreras entre Lituania y Bielorrusia, pero también había aclarado que no participaría en la financiación.

