Schwartzman retrocedió dos puestos en el ranking ATP

El argentino Diego Schwartzman retrocedió hoy al 16to. puesto del ranking mundial de tenis y quedó por debajo de la leyenda suiza Roger Federer (15), que cayó por segunda semana consecutiva tras salir del "top ten" el lunes pasado.



Federer resignó cuatro posiciones y precede al "Peque", al que no le bastaron los puntos de la final alcanzada en el ATP de Amberes por el ascenso del canadiense Denis Shapovalov y británico Cameron Norrie, campeón del último Masters 1000 en Indian Wells.

El italiano Jannik Sinner, vencedor del argentino en la definición del torneo belga, subió dos puestos y se ubicó undécimo, en el umbral de acceso a los mejores diez que sólo tuvo un enroque entre el octavo y el noveno.

