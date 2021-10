https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.10.2021

12:30

No padece síntomas

El argentino Nicolás González dio positivo de Covid y es baja en la Fiorentina

El delantero argentino no podrá estar en el encuentro frente a la Lazio debido a que los últimos controles arrojaran que contrajo coronavirus.

Crédito: Gentileza

Nicolás González, delantero argentino de la Fiorentina de Italia, dio positivo en coronavirus y se perderá el partido de mañana ante la Lazio, por la décima jornada de la Serie A, según informó esta mañana la institución "violeta".

"ACF Fiorentina anuncia que se encontró un caso positivo como parte de las pruebas preventivas para la detección de Covid-19. El titular de la tarjeta en cuestión es Nico González quien, asintomático, ya se encuentra en aislamiento", expresó el club de la región de la Toscana en sus redes sociales.

"El grupo de equipos de la Fiorentina entrará ahora en la burbuja y seguirá todo el procedimiento previsto por los protocolos sanitarios de acuerdo con la ASL competente", completó el club tras el positivo del futbolista oriundo de la localidad bonaerense de Escobar.

El jugador campeón de la Copa América 2021 con el seleccionado argentino venía de anotar un tanto en la goleada por 3-0 ante Cagliari por la novena jornada de la Liga de Italia. Report medico: Nico Gonzalez positivo al Covid-19.



Report medico: Nico Gonzalez positivo al Covid-19.



I dettagli 🔗 https://t.co/O77XZXeLSs#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/7ew933AI4W — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 26, 2021

