En Colorado, Estados Unidos

Se perdió en la montaña y no atendía el teléfono porque los rescatistas llamaban de un número desconocido

Rescatistas intentaron rescatar a un hombre perdido en una imponente montaña. El hombre no les atendió el teléfono porque no reconocía el número, y demoró un día su regreso a la civilización.

Crédito: Captura de pantalla

Un hombre que se perdió en la montaña demoró durante casi un día su rescate por una razón insólita. Según reportaron medios internacionales, el montañista, que había escalado el monte Elbert (en Colorado, Estados Unidos), no atendió los llamados de los rescatistas porque no reconocía el número. El escalador estaba intentando llegar a la cima del monte más alto de Colorado -de poco más de 4.400 metros de altura-, y cerca de las 20 del 18 de octubre se perdió. Quienes notaron su falta fueron los trabajadores del resort en el que se alojaba, indicaron las autoridades. Inmediatamente, los rescatistas intentaron ponerse en contacto con el hombre a través de mensajes de voz, llamados y mensajes de texto. Pero, para su sorpresa, todos estos intentos fueron ignorados. Luego de que pasaran dos horas de infructuosos llamados, cinco personas salieron a buscar al montañista en áreas de "alta probabilidad". A las 3 regresaron del monte Elbert con las manos vacías. A las siete salió un segundo equipo y se dirigió a áreas en los que los deportistas generalmente pierden la huella, pero a las 9.30 se enteraron de que el hombre había vuelto a su resort. Según explicó el despistado montañista, había perdido el camino cerca de la noche, por lo que recorrió diferentes senderos hasta dar con el adecuado. Cuando regresó a su auto, habían pasado 24 horas desde el inicio de su caminata. Además explicó que no tenía idea de que lo estaban buscando. "Algo notable es que el sujeto ignoró las llamadas que le hicimos porque no reconoció el número", explicaron los rescatistas. Luego de que el público comenzara a demostrar su enojo por la actitud del rescatado, que derivó en una búsqueda de 32 horas, un rescatista explicó que no es lo mismo analizar el caso desde una casa que cuando se está perdido y entrando en pánico.

