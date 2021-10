https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.10.2021 - Última actualización - 11:23

11:21

"Chiqui" Tapia contundente "Allá, en Paraguay, los hinchas demostraron la grandeza de Colón"

En el marco de la entrevista mano a mano de El Litoral con el presidente reelecto de la Asociación del Fútbol Argentino, se le preguntó a Claudio Tapia por la final de la Copa Sudamericana que Colón disputó en Paraguay y movilizó a 40 mil hinchas sabaleros.

-Eduardo Domínguez dice que el fútbol no da revanchas, que da "segundas oportunidades". ¿Qué pensás "Chiqui"

-Siempre da segundas, terceras y cuartas, El fútbol te lo da semana a semana en lo deportivo.

-De esa foto tuya entregando la medalla del segundo puesto a Colón en Paraguay a la de José Vignatti levantando la Copa en San Juan...

-Para el dirigente tener la posibilidad de colgarse una medalla y tener un titulo es la historia misma. Es lo que va a quedar en el tiempo. Para los clubes es muy representativo pero mucho más para un club como Colón. Yo siempre digo que escucho que hay clubes grandes y clubes chicos. Para mí todos los clubes son iguales. Hay clubes denominados "chicos" con grandes personas o grandes hinchas o muchos hinchas que son muy representativos.

-Esa fue la postal de la final en la Sudamericana...

-Lo vivimos ese día en Paraguay en La Olla, era impresionante, el 93 por ciento del público era de Colon pero no solo adentro, los que se quedaron afuera, porque no había capacidad, no había más entradas, no podían ir. Recuerdo lo que fue la previa, el tránsito, la frontera. Demostraron la grandeza de Colón. La verdad que uno, no solo por ser del interior, se identifica con la popularidad y el fervor de los simpatizantes de los llamados equipos "chicos" que son más importantes que los de los clubes grandes que lo viven normalmente.

-En su momento, remarcaste especialmente el logro de Colón a través de El Litoral...

-Es que cuando un club, de los denominados chicos, tiene un desarrollo de un proyecto deportivo, de ordenamiento económico y de de crecimiento edilicio como lo hizo Colón y lo sigue haciendo, uno siente satisfacción. Lo de Colón le dio equilibrio deportivo al fútbol argentino. Quizás, en otras ligas uno puede ver que son 3 ó 4 equipos arriba que le sacan 20 puntos al quinto o sexto, terminan aburriendo. Nuestro torneo da esas posibilidades a equipos diferentes y es lo que queremos para el fútbol argentino. Nos dio satisfacción el título de Colón, porque trajo equilibrio.