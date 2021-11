Paco Garibaldi: "Queremos poner fin a esta mala costumbre de la Nación de exprimir a Santa Fe sin darnos nada a cambio"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo manifestó el candidato a Senador Nacional, quién acompaña a Clara García en la fórmula del Frente Amplio Progresista. La provincia fue la segunda en el país en términos de exportaciones per cápita, pero sigue quedando relegada en la inversión pública nacional.

Según los datos que presentó el INDEC, el peso de la provincia de Santa Fe en la economía argentina es notable. La participación del Producto Bruto Geográfico de la Provincia, valuado a precios constantes, en el Valor Agregado Bruto Nacional se ubicó en el 10,3%, reflejando un incremento de un punto porcentual con datos anteriores. Pero la relevancia que los santafesinos producimos en la generación de riqueza contrasta con la discriminación que padece ya de hace muchos años por parte del gobierno nacional y que entre otras cosas queda reflejada en el presupuesto 2022.

En función de estos datos, el santafesino Paco Garibaldi manifestó: “La nación prevé para el año entrante una prórroga de las retenciones a la soja hasta 2024, con un estimado de recaudación de $ 1.074.000 millones y a esto hay que sumarle que seguimos sin cobrar un peso de la deuda de coparticipación, batalla que dio Hermes Binner en su momento y está reconocida por la Corte Suprema de Justicia, lo que hoy ascendería a $ 110.000 millones. Los Santafesinos somos claves para sostener muchas cosas en Buenos Aires. Allá vemos fuerzas de seguridad en cada esquina, desarrollo de infraestructura constante y presencia del Estado Nacional, pero cuando ves la inversión pública que llega a Santa Fe, siempre estamos en los últimos lugares”.

Aportamos mucho, recibimos nada

En materia de comercio exterior, nuestra provincia además contribuye notablemente a la generación de divisas necesarias para solventar importaciones necesarias para el desarrollo del país. Entre 2015 y 2019, la provincia de Santa Fe fue la segunda en el país en términos de exportaciones per cápita (U$ S 4.085), sólo superada por Santa Cruz (U$ S 6.023). Es decir, el aporte al Estado Nacional es mucho mayor que Capital Federal, la provincia de Buenos Aires o Córdoba, por citar sólo algunos ejemplos. “Queremos poner fin a esta mala costumbre de la Nación de exprimir a Santa Fe sin darnos nada a cambio”, dijo Garibaldi y agregó: “Uno ve que legisladores de otras provincias, como los cordobeses, por ejemplo, se ponen la camiseta y pelean en Buenos Aires lo que es conveniente para ellos, no para su partido. Acá venimos de muchos períodos de legisladores que son levantamanos o que responden a intereses partidarios, ¿Hasta cuándo vamos a seguir sin rutas, sin planes de vivienda, sin fuerzas de seguridad federales y sin obras de infraestructura claves como el Puente Santa Fe – Santo Tomé? Por eso con Clara García vamos a ir al Congreso a representar a Santa Fe, porque de acá somos y acá vivimos. Queremos un federalismo real, que no siga detrayendo recursos de las provincias para concentrarlos en Capital y el conurbano bonaerense”.

