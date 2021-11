Nueva modalidad de estafa a través de WhatsApp en Santa Fe

Ante la aparición en las últimas horas de numerosos casos, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe alerta sobre una nueva modalidad de estafa, llevada a cabo a través de la suplantación de identidad en WhatsApp.

De acuerdo al relato de uno de los casos recibidos en la institución, un hombre recibió un mensaje con el texto “Buenas tardes Juan, acá Ana. Guardá mi nuevo contacto, saludos” (los nombres usados son ficticios). El mensaje provenía supuestamente de Ana, una mujer con quien la víctima había trabajado hacía muchos años.

Luego de este mensaje, Juan y Ana intercambiaron varios textos, hasta que finalmente la mujer le envió: “Te iba a preguntar si sabes de alguien que me pueda comprar unos dólares”, junto con un video donde se veía una mesa llena de billetes. Esta situación alertó a Juan, quien decidió verificar y corroborar que en realidad no estaba hablando con su amiga, sino con ciberdelincuentes.

Luego, Juan tomó conocimiento de que otro amigo en común no logró advertir la estafa y fue estafado por 650 dólares. El intercambio sucedió en los mismos términos que el planteado entre Juan y Ana y luego de realizar la transferencia para la supuesta compra, Ana le envió un mensaje diciendo “en un rato te van a transferir”. La transferencia nunca llegó. Al no recibirla, intentó contactar a Ana por el mismo número, pero ya no tenía foto de perfil ni recibía los mensajes. Ya sus victimarios habían cortado el contacto. Preocupado por su dinero, entró en su perfil de Facebook para comunicarse con su amiga. En su muro había una alerta: “No he cambiado de número, alguien se está haciendo pasar por mí. Estén atentos, no soy yo”.