Roberto Mirabella: "Generar oportunidades, es el mandato que tenemos que cumplir"

El senador nacional y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, destacó la gestión del Gobernador Omar Perotti, y aseguró que “la pandemia cambió muchas prioridades, pero no cambió los objetivos”.

El senador nacional Roberto Mirabella, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos, expuso sus propuestas en el espacio Conociendo al Candidato, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre.







Bueno hay una de las cosas que a esta altura del partido te tengo que preguntar, ¿cómo llevas la campaña? Me imagino que ya conocías la provincia por ser alguien del interior y que le gusta recorrerla, pero me imagino que ahora la conoces mucho más

-Siempre falta, tiene 365 pueblos y ciudades, y te digo que hay algunos pueblos que aún no los conozco después de hace tantos años que la recorro, y bien, porque hay mucha gente que está contenta porque hay cosas que ve en su pueblo, en su ciudad, hay inversión pública, reconocimiento en cada pueblo y ciudad que es la Billetera Santa Fe que eso ayuda mucho al comercio de cercanía, al bolsillo de la gente, y siempre al lugar que vas tenes distintos tipos de necesidades o reclamos. Si vas al norte tenes ahí el reclamo de una economía quizás más industrializada, donde reclaman energía, el oeste de la provincia reclama agua de calidad, y obras de infraestructura. Siempre al lugar que vas, hay cosas por hacer, y faltan cuentas pendientes ¿no?

Seguro, en esa recorrida se le atribuye al gobierno provincial, al menos tres aciertos, uno lo nombraste, Billetera Santa Fe, el otro es el Boleto Educativo Gratuito, y el tercero que por fin empieza a tener vigencia legislativa y la probación, que es el Plan Conectar, son hitos importantes, digamos…

- Muy importantes, el Plan de Conectividad va a tener su impacto cuando esté terminado y esto va a hacer seguramente cuando este finalizando la gestión del actual Gobernador Omar Perotti, y posiblemente se empiece a ver en la próxima gestión. Es una obra muy ambiciosa, que es dotar de una infraestructura de conectividad con fibra óptica de 4.000 kilómetros para que tenga alta calidad y velocidad de internet cada pueblo y cada ciudad, que este la red provincial de datos conectada, lo que significa que estén las escuelas, hospitales, comisarias, oficinas públicas de cada rincón de la provincia estén conectadas. Con la particularidad de Santa Fe y Rosario, que son los barrios populares para tener acceso a través de Wi-Fi. Y es quizás uno de los planes más ambiciosos, como lo dijo la Corporación Andina de Fomento (CAF) que es la que va a financiar el proyecto de América Latina, así que ahí posiblemente Santa Fe haga punta. Obviamente que los otros dos fueron de más impacto e inmediatos, donde uno se vio demorado por la pandemia porque todavía no estaba la presencialidad escolar, y la Billetera es una política que ha tenido un impacto muy grande, que nació de la coyuntura sanitaria, porque a fines del año pasado muchos negocios nos decían que si no vendían tenían que cerrar





Bueno, el Plan de Conectividad también, porque la pandemia dejó al descubierto desigualdades importantes en esa materia

-Es verdad, quizás no estaba como una de las prioridades. La pandemia nos cambió muchas prioridades, pero no nos cambió los objetivos, pero lo cierto es que visibilizó uno de los grandes problemas, entre otras cosas, porque había alrededor de 500 mil chicos que se quedaron desconectados de las escuelas y era necesario tener una vinculación remota y no la podían tener. Y esto apuro los tiempos en armar y diseñar un plan ambicioso para toda la provincia, que en principio tuvo la urgencia por este tema educativo, pero bueno en lo que hoy internet es nuestra vida cotidiana, si vas a un negocio a pagar con Billetera Santa Fe, tenes que tener internet o datos en el celular. Ese tipo de cuestiones son claves, como así también lo es no agrandar la brecha digital, por eso este tema es central para igualar oportunidades, como lo hizo el Boleto Educativo.

Bueno, hablaste de la provincia también, la venís recorriendo muy seguido y muchas veces de la mano del Gobernador. Al principio, se le adjudico a la gestión de Perotti un arranque raro y condicionado por la pandemia, un hecho para el que ningún gobierno ni nacional, provincial e internacional estaba preparado. Sin embargo, ustedes declaran que la gestión agarró más volumen, territorialidad, y un ritmo de obras que en principio implicó la renovación de contratos, se había paralizado la obra pública. Hoy obviamente vos advertís otro tono

-Sí, claro. Fueron distintos momentos, primero cuando se ganó en junio de 2019, hubo seis meses de una transición que fue muy traumática, y no fue bueno, incluso no se aprobaron leyes en ese periodo, cuando ya Perotti había ganado la gobernación, incluido el presupuesto. Con lo cual el Gobernador tuvo que gobernar su primer año con un presupuesto de la gestión anterior, un presupuesto condicionado. El segundo dato, fue que cuando se asumió había muy poca plata en la Caja, de hecho, tuvo muchos problemas los primeros meses para pagar los sueldos, incluido el aguinaldo de diciembre en 2019, y había un problema serio con todas las obras que estaban paradas, porque entre seis meses y un año se llevaba la demora en los pagos a los contratistas del Estado. Por lo cual, hubo un proceso de re-negociación importante ahí para retomar y saldar esa deuda que después se consolidó en 6 mil millones de pesos. Por otra parte, la Legislatura provincial, las dos Cámaras terminaron siendo mayoritariamente opositoras a Perotti, con lo cual todo esto se complicó…

Quiero interrumpirte acá, en el Senado no era mayoría de la oposición, hubo una división del bloque digamos oficialista, por decirlo así...

-Hubo una división del bloque de cinco senadores que habían participado dentro del justicialismo, y uno de ellos que se dice justiciable pero que había participado con Bonfatti, que es el senador de 9 de Julio. Con esos senadores tuvimos una relación de bastantes idas y venidas los primeros meses hasta que después terminaron condicionando y votando todo con la oposición, con lo cual no los puedo llamar oficialistas, digamos, entonces esta situación la tuvimos muy complicada el primer año, no son excusas, pero de los 22 meses de gestión, 19 fueron en pandemia y también se significó un cambio radical. Y hubo una decisión del mismo Gobernador de ponerse al frente ante la situación desde los insumos, hasta la masiva y notable campaña de vacunación tanto en las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, hasta los pueblitos más chicos. Llevamos más de dos millones de personas con dos dosis, y esto es muy importante.

Hubo que lamentar muchas vidas humanas, todos tenemos conocidos o gente cercana que ha perdido la vida por esto. Así que fue una situación muy traumática, y tensa, sobre todo cuando casi colapsa el sistema de salud, no lo vimos acá en la provincia como quizás si lo vimos en otra parte del mundo, pero con mucho trabajo y perseverancia podemos estar en este momento hablando de la salida de la pandemia, obviamente continuando con los cuidados sanitarios correspondientes. En esto, la provincia tuvo mucho esfuerzo en protocolizar las actividades económicas, lo que permitió que hoy Santa Fe este liderando la recuperación industrial, los niveles de empleo industrial registrad, pero fueron 22 largos meses, con todo lo que hemos vivido en el medio.

Ahora estamos en otra etapa, creo que hubo un gran trabajo de Perotti en recomponer las finanzas públicas, reordenar una administración muy ajustada, y quizás con menos plata de la hubo en su momento se pueden estar haciendo un montón de cosas, y a pesar de todo vemos inversión pública de la provincia tanto en obras menores como obras muy importantes para el territorio santafesino. Hoy estamos en un momento de mucha inversión y también cumpliendo compromisos. Entonces, también es un dato clave en un momento donde el mundo está convulsionado y necesitamos acortar la brecha digital, conectar de manera vial la provincia, hay mucha inversión en rutas.

Roberto, nos metemos un poco en campaña, y un tema de debate que te sale al cruce en cualquier lugar a donde vayas es el de la seguridad. Yo acá, y esto es una opinión mía, el tema de la inseguridad nos atraviesa, especialmente a Rosario, desde hace mucho tiempo, es decir, no es de esta gestión. Sin embargo, los índices no bajan, y es una preocupación, como se ve en Rosario en un acto donde el Gobernador va a dar la cara, lo que es una novedad que esté presente en una movilización aún a riesgo de recibir un insulto. Uno ve allí que el problema es amplio, tiene muchas aristas y es de difícil solución. ¿Cómo ves vos esta cuestión, aun haciendo la salvedad, de que sos un legislador nacional, y no sos el ministro de Seguridad?

-Si este tema central, y digamos que si la seguridad fuera parte de lo cotidiano no estaríamos hablando esto acá, y es lo que todos anhelamos. La situación posiblemente de hartazgos que tengamos muchos por esta razón, y quizás muchos hayamos pensado que esto tendría una solución rápida e inmediata como construir una cuadra de pavimento, y esto es algo mucho más difícil, complejo y lleva mucho más tiempo. Lo que sí no hay vuelta tras, lo que prometió el Gobernador al momento de asumir que fue cortar con todo tipo de delito, ese es un mandato que es inclaudicable, y ese camino no se detiene. Hay otra postura política en cuanto a la conducción de la policía, y la política de seguridad, de prevención, de investigación criminal. Hemos enviado tres leyes a la Legislatura, estamos en un proceso de fortalecer desde un punto de vista tecnológico en equipamiento, moto vehículo, armando centros de investigación policial en distintas regiones de la provincia, tratando de articular con las Fuerzas Federales para que haya una misma política de seguridad única. Es importante que el Gobierno Nacional haya entendido que el problema de inseguridad y el narcotráfico no es sólo de Santa Fe o Rosario, sino que es un problema de Argentina.

Esta unidad especial de Gendarmería con mil efectivos bien especializados de forma permanente que estén en Rosario va a hacer algo que será de largo plazo, y me parece central. Como también lo es articular con la Justicia tanto provincial como federal, algo que hay que fortalecer porque tenemos el mismo organigrama desde hace 40 años, y esto no puede pasar. Tenemos que avanzar en la reforma de la organización de la justicia federal. En otro punto, en lo que sí me atañe como legislador que participó en la Comisión de Bicameral de la Implementación del Sistema Acusatorio en los Tribunales Federales, que es lo mismo que se implementó en la provincia con el Ministerio Publico de la Acusación, o sea hay una persecución penal del delito donde todo el proceso va hacer diferente, va a haber fiscales que van a investigar , jueces de garantía, va a hacer oral, público, va a tener mayor celeridad y esto va a hacer me parece importante. Esto va a significar un cambio de paradigma muy relevante dentro de la política de seguridad





Hay una silenciosa de la que no se habla, que es la propia sociedad, es obvio hay un consumo o una demanda de droga, es un tema del que no se habla. Uno pone el acento en el delito estrictamente y en la generación de esa estructura, pero también hay preocupación social, digamos…





- Si hay alguien que vende es porque hay alguien que compra. También podemos decir que cuando se generan mucho recurso por esta actividad ilícita. Las ramificaciones que tiene este delito son muy grandes e importantes. Tiene muchas aristas, entre ellas, las sociales, educativas, sanitarias, culturales, y la intervención que tenga el Estado en muchos barrios marginales donde el delito le ha ganado al Estado, o las bandas o organizaciones narco criminales le ha ganado un posicionamiento al Estado en esos lugares, tiene una complejidad que no es menor, pero creo que el camino trazado es el correcto. Entonces, en este punto, hay que recomponer un montón de cosas que están quebradas donde muchas veces vemos que vamos detrás de los hechos, ¿no?

Bueno, si nos atenemos a las PASO, el señor con que el que estoy hablando es senador ya, han tenido a diferencia de otros años donde había espacio entre una elección y otra, acá el tiempo fue muy corto y hay que salir a revertir un resultado, Mirabella, Sacnún y del otro lado Lossada, ¿como ves ese escenario? Quiero que en este último tramo de campaña, que falta muy poquito, me digan cómo se sienten, qué es lo que estas percibiendo? ¿es una campaña limpia? ¿hay o no chicanas?

-En primer lugar, nosotros armamos un equipo con Marcelo Lewandowski, que es de Rosario con María de los Ángeles Sacnun y toda la gente que me acompaña en toda la lista de diputados que yo encabezo que somos de acá, cada uno es de una ciudad distinta, pero conocemos la realidad santafesina y muchos dirigentes son jóvenes o dirigentes que están dando sus primeros pasos como en el caso de Marcelo. Nosotros generalmente hablamos de las cosas que hacemos, porque para nosotros la política son acciones, hechos que son los que hablan por nosotros, y estamos llevando adelante, y quizás ponemos a consideración el 14 de noviembre un modelo de gestión que lidera Omar Perotti en la provincia de Santa Fe, y lo que no queremos es que se frené. Queremos que Santa Fe sea un gran faro para las provincias de argentinas, es el corazón productivo e innovación, y nos parece que todavía tenemos mucho para dar desde Santa Fe.

¿Como ha transcurrido la campaña?

Bueno siempre uno escucha chicanas o expresiones desafortunadas, entonces, no queremos entrar en ese terreno, pero sí llamar a la reflexión porque muchos ciudadanos ya han decidido su voto, los que nos votan a nosotros obviamente les estamos agradecidos, y los que no, los respetamos. Y los que no decidieron, bueno tienen la posibilidad de pensar hasta el día 14, qué es lo que quieren para su provincia y para su ciudad. Si quieren avanzar a un modelo productivo, que genere empleo y este ligado a la innovación y genere inversión pública e igualdad de oportunidades, o ir a otro modelo que no sabemos cuál es, o que privilegia el sistema financiero.

