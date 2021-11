https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ingreso mínimo vital y móvil argentino no sólo es uno de los más bajos de sudamérica, sino que su poder de compra está cada vez más lejos de cubrir los costos de la Canasta Básica Total.

La platita y los bolsillos flacos Un progresivo deterioro de salarios argentinos desde 2018

La consultora PXQ, de Emmanuel Alvarez Agis -fue viceministro de Economía de Axel Kicillof entre 2013 y 2015- estimó que el salario de setiembre se recuperó 4%. Pero el fotograma es parte de una película según la cual, a las urnas se llegó con “el peor bolsillo de las últimas cinco elecciones primarias”.

A valores constantes, los salarios formales -en el análisis de PXQ- se ubicaron en unos $ 85.400 pesos, muy por debajo de los $ 107.600 equivalentes en moneda actual a los salarios de las Paso de 2015.

Sólo después del resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el gobierno acusó recibo de un reclamo social insatisfecho. Pero insistió por el camino de la “demanda agregada” repartiendo más “platita”, al tiempo que congeló precios, endureció controles y acusó a la especulación de un puñado de empresas.

Las urnas darán el veredicto sobre los procedimientos. Mientras tanto el informe de coyuntura de la Bolsa de Comercio de Rosario revela que el salario mínimo de la Argentina equivale a menos de U$ S 180 y está entre los más bajos de la región, detrás de varios países sudamericanos y sólo superando al de Brasil. La inflación profundiza la brecha entre el aumento de los ingresos de la población y el costo de la canasta básica total.

“El salario mínimo vital y móvil (SMVM) en Argentina actualmente se ubica en $ 32.000, que equivale a U$ S 179,8 si se toma como referencia el dólar CCL”, dice la BCR.

El estudio del equipo que encabeza Julio Calzada- señala que el SMN fijado por Resolución 11/2021 “queda muy por debajo de los salarios mínimos en dólares de los países de la región comparables a Argentina.

“Chile (US$ 414,0) y Uruguay (US$ 407,9), por ejemplo, más que duplican el SMVM de Argentina; mientras que Paraguay (US$ 317,0), Colombia (US$ 270,1) y Perú (US$ 232,8) lo superan también con bastante margen”.

De los países seleccionados -continúa la comparación- “sólo el salario mínimo de Brasil (U$ S 194,6) queda, al igual que en el caso argentino, por debajo de la barrera de U$ S 200 mensuales.



Tomando como base el índice de salarios registrados de los sectores privado y público, más los no registrados y el costo de la canasta básica total según el Indec, desde principios de 2018 el ingreso de los trabajadores pierde terreno frente a los costos que debe afrontar .

“En agosto del 2021, el índice de la canasta básica total ascendía a 527,8 puntos mientras que el índice salarial se ubicaba más de 100 puntos por debajo, en 423,4 puntos”, expone el estudio, que toma como punto de partida los datos de octubre de 2016.

“La brecha entre el aumento de precios y el aumento de salarios comenzó a expandirse a partir del primer trimestre del 2018, y las políticas de control de precios implementadas con el objetivo de controlar la inflación no logran acortar la distancia.

“Si se comparan estos índices en el inicio de los últimos años, como lo muestra el gráfico, es posible distinguir el deterioro progresivo del poder de compra de los salarios argentinos”.