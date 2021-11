https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.11.2021 - Última actualización - 18:34

18:24

Conociendo al candidato Mónica Fein: "Espero poder representar a Santa Fe, que escuchemos y demos cuenta de nuestras acciones"

Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista y actual candidata a diputada nacional del FAP habló en Conociendo al Candidato y explicó, “queremos que los jóvenes sientan que hay posibilidades de trabajo, para eso el Estado debe hacer algún plan especial”.

-Recién hablábamos de mujeres en general, pero de las mujeres de la política ¿debe ser difícil compatibilizar y crecer dentro de lo que es un partido?

-Si, es difícil. Sobre todo, hay etapas de la vida de las mujeres que parece como que es incompatible, a mí me costó mucho más cuando mis chicos eran chiquitos. Siempre me gusto participar y tenía funciones, cargos o reuniones y la verdad que es difícil. Creo que hay que hacer algo para que sea más fácil para las mujeres participar, porque creo que también le ponemos una cuota interesante, de humanidad, de otros matices a la política.

-Y la demanda, ¿cómo se compatibiliza la demanda de los hijos?

- Sí, yo decía siempre que podemos estar discutiendo un presupuesto, me pasó cuando fui secretaria de Salud, inmenso en la Municipalidad de Rosario y llegar a tu casa y decís “tenes el lápiz azul, el rojo para mañana la escuela”, podes ir a dos instancias muy diferentes, pero eso te exige mucho, lo pequeño, lo particular, estar con la cabeza dividida.

Ahora es mucho más lindo, yo veo a mis hijos que comparten mucho la crianza de los hijos, mi marido ha sido un padre maravilloso, pero cada vez hay más compartir y las mujeres también vamos pudiendo tener más tiempo para dedicarnos a construir una sociedad mejor para nuestros hijos.

-Hubo algún reproche, algún momento de mucha angustia, teniendo en cuenta en Rosario la situación que se vive, que se vivió durante mucho tiempo de violencia. ¿Hubo miedo por parte de la familia?

-No, miedo no. Si cuando uno tiene una función pública y obviamente tiene una responsabilidad creo que la familia un poco sufre al ver que alguien que quiere está en un lugar difícil, pero la verdad que yo he estado muy acompañada. No miedo no, siempre muy acompañada y ahora bueno que son más grandes más.

Siempre he sentido que mi familia ha sido fundamental para poder tomar los desafíos afuera, siempre conteniendo, acompañando, dando esa voz de aliento en los momentos difíciles, no haciendo reproches, porque uno abandona mucho el tiempo familiar, es un tiempo donde uno de deja de compartir cosas en la familia porque una ciudad, en mí caso, lleva mucho tiempo y la verdad que siempre he sentido que ellos lo han vivido muy bien y me han ayudado a hacerlo.

- ¿Quedan ganas de viajar después de una campaña?

-Para pasear quedan ganas. Ha sido hermoso viajar y hablar con tanta diversidad que tiene Santa Fe. Te entusiasma recorrer el norte, el sur, el centro y ver la diversidad productiva, la cultura, los valores, pero bueno uno en campaña no tiene tiempo del disfrute de los paisajes, de quedarse un rato más hablando distendidamente. Me parece que te da ganas de viajar de otra manera, el viaje siempre es una forma de conocer, seguramente después del 14 con más tiempo, porque nos quedó también muchas cosas para conocer.

- En estos viajes que son muchas veces relámpago y uno se trae cargado de reclamos, de pedidos ¿cuáles son los más recurrentes que ha escuchado en estos meses de recorrer Santa Fe?

-Bueno, depende la zona, pero en la mayoría; el tema económico, la falta de trabajo o falta de recursos para llegar a fin de mes, las empresas preocupadas porque no hay un plan claro de Argentina, no ven el futuro, no saben qué va a pasar el 15 de noviembre y eso genera mucha incertidumbre, la seguridad en las ciudades grandes y medianas muy importantes este tema. Los jóvenes, cuando te pones a charlar con ellos, les cuesta ver el futuro, un trabajo estable, una vivienda, así que temas realmente complejos que hay que asumir a nivel nacional y que espero tener la oportunidad de llevarlo.

-Con respecto al tema de la vivienda ¿qué se puede hacer? ¿funciona el procrear?, ¿hasta cierto punto?, ¿hay que establecer otro tipo de programa de vivienda más federal?

-Si, creo que hay que hacer una serie de opciones de vivienda. Primero, la verdad que lamento que no estén ejecutando el Fondo Nacional de la Vivienda, siempre me gusta relacionar que la deuda histórica que tiene Buenos Aires, el Gobierno Nacional con Santa Fe podría generar 50 mil viviendas y pienso en todo lo que generaría de trabajo, de posibilidades, de oportunidades.

También tenemos que lograr créditos accesibles, sin créditos nadie puede y el crédito tiene que ser posible, pagable. Tengo hijos que alquilan y se que cuando van a averiguar… o sus salarios no permiten tener ese crédito u obviamente no hay opciones. Entonces creo que hay que tener planes como fue Mi Tierra Mi Casa, del terreno propio y la construcción, como fue el Procrear, planes de créditos para los que tienen un poquito más de ingresos. Hay que tener una diversidad de opciones que lamentablemente hoy no están disponibles.

-¿Hay que rediscutir el uso del suelo?, pregunto porque más allá de que muchos municipios y comunas lo tienen como una prioridad, parece que la mayor parte de los terrenos disponibles en todos los distritos son nacionales o son de vialidad o son del ferrocarril. ¿Hay que rediscutir cómo se organiza y cómo se destina eso para poder seguir creciendo?

-Si, sin dudas. El uso del suelo es una de las mejores herramientas que tienen las ciudades para ver cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se integran, como generan espacios públicos de calidad para el encuentro, para mejorar las cuestiones de violencia. Es una herramienta fundamental que el Estado debe acompañar a que cada ciudad tenga su plan urbano y por el otro lado reclamar aquellos terrenos nacionales que están en desuso y que a veces se convierten en lugares problemáticos.

Esa es una de las cuestiones que hay que ir a exigir, que los terrenos nacionales junto y en diálogo con los municipios tengan un futuro claro para cada localidad y un programa a veces Metropolitano, porque es así como se debe trabajar Metropolitano del Desarrollo de las Ciudades.

El desarrollo de una ciudad depende exclusivamente de los recursos desde hace años que hay una gran deuda que es la coparticipación y cómo se distribuye. Esto no ha cambiado, pasan los legisladores y esto sigue igual.

Yo creo que muchos legisladores van a Buenos Aires y fundamentalmente adhieren a los gobiernos nacionales de turno, creo que es necesario que la sociedad civil de Santa Fe nos exija. Yo digo, espero poder representar a Santa Fe, que vivamos acá que escuchemos y que demos cuenta de nuestras acciones, no ir a discutir que nos discriminan en obra pública, nos discriminan en los recursos de coparticipación, Santa Fe aporta el 10 % del Producto Bruto Interno, nos discriminan en los subsidios al transporte, nos discriminan con los planes de vivienda y no nos pagan la deuda histórica que San Luis ya la cobró. Hay que pararse en eso y dejar de aceptar, una provincia como Santa Fe que no depende del Gobierno Nacional para pagar sueldos, que tiene una economía activa, diversa. Hay que ir a discutir que se termine esa discriminación para Santa Fe.

-Se puede discutir en conjunto o hoy por hoy como están distribuidas las fuerzas políticas dentro del Congreso ¿esto es difícil?

-Yo creo que los santafesinos deberíamos discutir en conjunto, a mí me pasó -cuando fui Diputada Nacional- que un grupo de empresarios me pidió, porque me conocían, si podía convocar a todos los diputados de Santa Fe. Hicimos una excelente reunión con todos los diputados de los distintos partidos.

Creo que hay que ser ese diálogo con la sociedad de Santa Fe, con los productores, con los trabajadores, con la cultura de Santa Fe y lograr que la agenda de los diputados, senadores de Santa Fe, responda a la agenda que necesita Santa Fe y en conjunto, muchas cosas en conjunto, para eso hay que comprometerse a que sea más importante Santa Fe que el Gobierno Nacional de turno.

-Seguimos hablando de presupuesto, de recursos, de empresas y de empleo ¿qué se puede hacer por las pymes para que traten de generar más fuentes laborales?

Acompañarlas, yo recorro las pymes y te dicen que no saben si invertir porque no hay claridad de lo que va a pasar, no solo el 15 de noviembre sino en el futuro, me parece que eso es fundamental darle reglas claras y obviamente acompañarlas, pero no con créditos “subsidiados”. El otro día estuve con una en Santa Isabel, que exporta, es decir trae divisas, sin embargo, no conseguía ningún crédito adecuado para generar otro producto que quiere exportar. Como puede ser que no ayudemos a esas pymes a crecer que además nos sirve al país.

Como puede ser que no haya un acompañamiento para generar trabajo. Dentro de las cosas que quiero proponer es claramente relacionar las pymes con el trabajo de la juventud, la verdad que los jóvenes tienen que sentir que hay posibilidades de trabajo, para eso el Estado debe hacer algún plan especial.

Hay grandes anuncios, pero en general se quedan en Buenos Aires yo digo que hay anuncios nacionales, que son para el Gran Buenos Aires, nosotros tenemos que lograr que esos anuncios lleguen a las pymes de Santa Fe y que puedan tener menor presión impositiva, para de esa forma saber que tomar un trabajador permite avanzar, tener créditos muy adecuados a 10 años y no créditos con esta inflación que nadie va a tomar. Hay mucho para hacer para que las pymes tengan mayor desarrollo y creo que es la única forma generando trabajo de encontrar una salida, yo entiendo que la asistencia inmediata ante alguien que no puede comer es necesaria, pero crecer en mecanismos de asistencia directa planes sociales no hay futuro para Argentina, hay que generar trabajo.

-Mencionabas el tema de la presión tributaria ¿hasta dónde se puede avanzar en una reforma? ¿hay que ir por los impuestos a las grandes fortunas, hay que modificar esta escala?

-Creo que hay que ir por los impuestos, por ejemplo, a la herencia, hay que ir por algunos impuestos, algunos tributos importantes, pero creo que también hay que poder equilibrar en general los tributos con el gasto público, no estoy planteando un ajuste del gasto público, estoy planteando la eficiencia del gasto público. Yo siempre digo, bueno a veces los municipios son los que mejor gastan el dinero porque están cercano, porque pueden dar cuenta eso se va perdiendo y el Gobierno Nacional la verdad que son muy montón de cajas que no vemos la eficiencia de esas cajas, así que hay que buscar el equilibrio entre cómo logramos recaudar lo necesario y cómo eso se invierte adecuadamente y no se pierde en cajas que no sabemos si son lo suficientemente eficiente. Creo que tenemos un Estado viejo, el Estado Nacional es un Estado de amigos, poco eficiente, poco moderno y creo que hay que cambiarlo, hay que cambiar ese Estado y tiene que ser cercano a las empresas, transparente, poder dar cuenta de sus inversiones para generar credibilidad y para generar futuro y confianza.

-Recién decías Estado viejo ¿cómo se lo rejuvenece?, una medida para rejuvenecerlo...

-Descentralizando, la verdad como el dicho “Dios atiende en Buenos Aires”, no puede ser que vos para… bueno yo hablo con presidentes comunales que te cuentan que se fueron a Buenos Aires a golpear una puerta para ver si consiguen un programita que no le llega, eso es un Gobierno que no existe o cajas como el Pami, que están centralizadas en Buenos Aires y vos cuando escuchas y hablas con los jubilados no tienen la respuesta, en la medida que todo sea en Buenos Aires no le llega la respuesta del medicamento. El otro día hablaba con un jubilado que se va a operar por una presentación judicial. Esa caja está muy lejos, el Pami está muy lejos, el ANSES, digo hay que descentralizar y generar transparencia en los mecanismos de usos de esas cajas.

-Ahora, ¿cómo se hace?, porque cuando le hablan a la gente de descentralizar, de llegar con la oficina a distintos puntos dicen, no más empleados públicos no.

-Nosotros tenemos experiencia donde hemos podido descentralizar sin más empleo público, más hoy con la tecnología, con la posibilidad que tenemos. Descentralizar es estar cerca de quien lo necesita. En la pandemia, yo digo, fue terrible porque le dijimos a la gente cierra todo, inclusive gran parte del Estado, conéctate por redes sociales, por internet fue difícil conseguir un turno. Esa pandemia nos obligó a muchos mecanismos de cercanía de otra manera, bueno hay que utilizarlo, pero para estar cerca de ese jubilado que te dice, deje de cobrar la pensión por discapacidad y no me atienden, no me atienden un teléfono, todavía no manejo bien internet, bueno cómo hacemos para acercar eso. Yo no creo que se necesite más gente, creo que tenemos un Estado con mucha gente que no da respuestas a las nuevas necesidades de este nuevo tiempo, un Estado que… lo empresario lo dicen para encontrarse con alguien tienen que ir a Buenos Aires, golpear puertas, también Santa Fes está volviendo a ese tema, un Estado lejano. Nosotros con los nodos, el Frente Progresista habíamos logrado la verdad descentralizar, estar más cerca, resolver problemas creo que hay que buscar esos mecanismos.

-Reforma jubilatoria, porque recién hablabas de jubilación, de los jubilados, del Pami ¿hay que reformar lo que hoy tenemos? ¿Hay que avanzar sobre el 82 % que no se alcanza?

-Si, la verdad que tanto la caja de Santa Fe, en mí caso, la caja municipal de Rosario tiene el 82% móvil. Creo que por supuesto eso requiere mejorar lo que decíamos; la productividad, la competitividad, no es una cosa aislada de otra. Argentina tiene que crecer sino crecer y nosotros vamos solo al 82 %, pero eso es fundamental, tener jubilados con 28 mil pesos la verdad está bajo la línea de pobreza, trabajaron toda su vida, están con un Pami que nos les da respuesta, a mí me parece que se país no es el que queremos lo argentinos.

-Leía el Twitter de una señora que decía “quiero un plan, porque con eso gano más que con la jubilación”

-Bueno, por eso digo hemos generado la idea que el plan es más que trabajar o el plan es más que la jubilación y yo entiendo la asistencia directa a quien no tiene un plato de comida, porque me parece que también tenemos que decir que hay niños que no tienen un plato de comida asegurada además tenemos los comedores cerrados en las escuelas, pero no puede ser que quien trabajó toda su vida no tenga una jubilación digna, por eso el 82 % debe ser nuestro objetivo de trabajo. Por eso te decía, una empresa quiere exportar más y no hacemos que invierta para que exporte, si exporta habrá más divisas, si genera más trabajo tendremos más productividad. Con solo aumentar el consumo no genera la posibilidad de mayores ingresos, así que hay que hacer un plan integral económico que yo no veo para nada que esta Gobierno Nacional lo tenga en su cabeza, solo son parches planes consumo y la verdad que eso nos está llevando a una desconfianza absoluta y una pérdida de oportunidades que será difícil de recuperar.

-¿Los humedales deben dejar de ser tierra de uso productivo?, pregunto porque a partir de las grandes quemas esta es la gran discusión que se viene en el Congreso.

-En todo caso tiene que ser de uso productivo absolutamente sustentable, los humedales son para nosotros una garantía de una calidad de vida que no podemos poner en riesgo a mí me preocupa, no solo los humedales del sur que han estado con quemas por una producción absolutamente sin control sino también los humedales de bajos submeridionales donde el propio gobierno provincial está planteando producción, bueno los del norte hay que tener un plan integral porque cuidar nuestro planeta, como decimos no hay un planeta B y si nosotros seguimos con una producción no sustentable vamos a tener graves problemas de futuro, no tan futuro. Vemos nuestro río Paraná con poca agua, son señales que la naturaleza nos está dando, el covid es una señal que la naturaleza nos ha dado, que nos metemos cada vez más en destruir los lugares naturales y tenemos consecuencias por eso a comprometernos y a trabajar seriamente por esos objetivos.