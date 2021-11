https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.11.2021 - Última actualización - 16:52

16:50

El máximo responsable del Ministerio de Seguridad provincial, Jorge Lagna, destacó el esfuerzo de la gestión de Omar Perotti para seguir distribuyendo patrulleros, camionetas, unidades de traslado y motocicletas en todas las regionales. El funcionario también habló de la policía municipal, el extraño caso del incendio de móviles policiales en Sancti Spiritu, el futuro sistema de drones para controlar el delito rural, la próxima visita a Horacio Rodríguez Larreta para imitar un modelo exitoso y la Ciudad Judicial y Policial en Venado Tuerto.

Plan de equipamiento El ministro Lagna entregó móviles policiales en el sur provincial El máximo responsable del Ministerio de Seguridad provincial, Jorge Lagna, destacó el esfuerzo de la gestión de Omar Perotti para seguir distribuyendo patrulleros, camionetas, unidades de traslado y motocicletas en todas las regionales. El funcionario también habló de la policía municipal, el extraño caso del incendio de móviles policiales en Sancti Spiritu, el futuro sistema de drones para controlar el delito rural, la próxima visita a Horacio Rodríguez Larreta para imitar un modelo exitoso y la Ciudad Judicial y Policial en Venado Tuerto. El máximo responsable del Ministerio de Seguridad provincial, Jorge Lagna, destacó el esfuerzo de la gestión de Omar Perotti para seguir distribuyendo patrulleros, camionetas, unidades de traslado y motocicletas en todas las regionales. El funcionario también habló de la policía municipal, el extraño caso del incendio de móviles policiales en Sancti Spiritu, el futuro sistema de drones para controlar el delito rural, la próxima visita a Horacio Rodríguez Larreta para imitar un modelo exitoso y la Ciudad Judicial y Policial en Venado Tuerto.

Juan Franco

En un acto presidido poco después del mediodía de este miércoles por el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Lagna, frente a la Comisaría 12°, sobre avenida Alem, se hizo entrega de tres camionetas 0 Km y una unidad de traslado, y unos minutos antes el funcionario brindó una improvisada conferencia de prensa, aludiendo en primer lugar a las dificultades existentes a nivel nacional con la entrega de vehículos, ante el faltante de microchips que son indispensables para cualquier automóvil. “Nos están entregando 10 móviles por día y los estamos distribuyendo en Rosario, Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo y hoy en Venado”, sintetizó Lagna, aclarando que serán cuatro móviles porque “están plotteando la camioneta de Los Pumas”. También se encontraron con dificultades para conseguir las unidades de traslado que deben usar los agentes para distintas operaciones.

Sin embargo, destacó que “compramos 33 buses Mercedes Benz (para traslados) y 216 camionetas, que se suman a las 460 que ya habíamos adquirido y las 260 motos. Y con los 400 patrulleros (automóviles) que estamos licitando, llegaremos a los mil móviles nuevos en menos de dos años”.



Más adelante, Lagna anunció que está trabajando en un proyecto de ley de emergencia, a los efectos de acelerar los procedimientos con partidas especiales para la reparación de los móviles policiales. En el caso de Venado, "sabemos que hay unidades a la espera de reparaciones y me acaban de confirmar desde Santa Fe que esas partidas se están habilitando”, informó.



En referencia a los recursos humanos, recordó que el mes entrante se estarán incorporando 900 agentes nuevos, que en una primera etapa deberán adaptarse y actuar bajo supervisión de superiores, varios de los cuales serán incorporados a la Unidad Regional VIII. Además, "estamos muy esperanzados en los resultados de las escuelas regionales, como los 180 aspirantes que se están capacitando en la Escuela de Murphy, y esperemos que el año próximo puedan recibirse todos y trabajar en la zona sur de la provincia".

Ministerio de alta dificultad



Respecto de las elecciones del próximo domingo, y las eventuales consecuencias de sus resultados en la gestión provincial, el ministro opinó que “en la previa de cada comicio aparecen los gurúes de la seguridad, incluso algunos que estuvieron mucho tiempo en esos espacios y no les ha ido tan bien. Yo no entro en la discusión política porque dedico las 24 horas del día a la actividad específica. No creo que una elección de medio tiempo tenga incidencia en un trabajo que estamos haciendo a nivel provincial con un gobernador incansable como es Omar Perotti". De todos modos, aceptó que "a mitad de mandato todos los gobernantes hacen una evaluación y puede haber cambios en determinados ministerios. Todos estamos sometidos a esa decisión. Y tendremos que ver qué rumbo le dará el gobernador a la gestión en los últimos dos años".



"El Ministerio de Seguridad es uno de los más complicados porque uno puede estar haciendo muy bien su trabajo pero siempre puede surgir un hecho que conmociona que a uno lo eyecte de la silla. Trabajamos sin red, pero con un plan. Hay una inversión descomunal de la Provincia en seguridad y el nuestro es un Ministerio que no tiene límites para el equipamiento", garantizó, para agregar que "tenemos los sueldos policiales equiparados con los mejores del país".



"Algunos compañeros se enojaron cuando el otro día dije que quiero una Policía como la que tiene (Horacio Rodríguez) Larreta en Buenos Aires, pero es una Policía profesional, que fue creada por santafesinos y es dirigida por ex TOE. En los próximos días visitará el centro de operaciones de CABA porque pretendemos abrir siete centros similares, uno de ellos en Venado Tuerto, con esas mismas características. Hay que copiar lo bueno, y allá voy a ir”, prometió Lagna, despojado de todo prejuicio ideológico.

Drones para el delito rural



Lagna comentó que hace un año que vienen trabajando con Carsfe, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de la Producción para "un abordaje distinto del delito rural", ya que tiene una gran complejidad, y además de digitalizar todos los controles (desde marca de animales hasta cartas de porte), y entrenar al personal, enfatizó que "el gobernador firmó la licitación de drones y con orgullo decimos que Santa Fe es la primera provincia que tiene un convenio de desarrollo científico con el Invap, y en ese marco se diseñó un drone de gran capacidad para transmitir imágenes, sonido, videos. Son unidades móviles -continuó- que se insertan en la zonas rurales, junto con drones fijos, que van a ser de gran ayuda para los agentes de Los Pumas. Cubren muchísimas hectáreas y se van a usar para la investigación criminal, incluso en las rutas y en los accesos a las ciudades, así que es una buena noticia y creemos que a mitad del año próximo van a estar operativos".

Policías municipales

“Hoy las cosas están muy mezcladas. Hay distintas iniciativas sobre policías municipales, que son muy delicadas porque no se le puede dar un arma a un empleado municipal. Además, una policía municipal requiere antes que nada una reforma de la Constitución provincial, porque el uso de la fuerza pública es exclusivo de la Provincia, no lo puede delegar, a pesar de que se llegó a decir que por ordenanza se podía habilitar una policía municipal", graficó Lagna.



En principio, el ministro se declaró a favor de las policías municipales, pero aclaró que podría darse a partir de “una cantidad determinada de habitantes” y “a partir de un proceso gradual de especialización”. Además, admitió que “no hay muchas experiencias positivas de policías municipales en nuestro país, pero es un debate que hay que dar”.



“Ojalá que la discusión se dé en el lugar adecuado, que es la Legislatura, donde hay cuatro leyes sobre seguridad ciudadana a la espera de tratamiento. Confío que se las empezará a considerar después de las elecciones”, auguró.

Ciudad Judicial y Policial

En otro orden, tal cual lo había anticipado Sur24 en mayo último, el funcionario oriundo de Murphy confirmó que el viejo Hospital se convertirá en una Centro de Justicia Penal y Policial: “Hay espacio suficiente para alojar también distintas secciones de la Policía, como la Agencia de Investigaciones y las PAT, que hoy están en lugares alquilados y sin comodidades. Será una construcción rápida y estamos esperanzados en tenerlo disponible cuanto antes”.

Sancti Spiritu bajo la lupa



"Estamos muy preocupados por el episodio del incendio de vehículos policiales frente a la Comisaría de Sancti Spiritu. Estamos haciendo una investigación hacia dentro de la fuerza y seguramente habrá sanciones. Confiamos en la investigación judicial", destacó.

Y amplió: "Es un hecho muy raro para una localidad tranquila, debe haber una motivación especial que espero la fiscal pueda dilucidar. De todos modos, nosotros avanzamos con las investigaciones administrativas porque eso no puede pasar. Seguramente habrá cambios de conducción en la Comisaría. Es algo que no podemos dejar pasar".