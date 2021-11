Dr. Carlos Alico: "Es fundamental vacunar a los menores de 12 años"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.11.2021

16:42

El Litoral dialogó con el médico pediatra y neonatólogo Carlos Daniel Alico sobre un tema que genera incertidumbre en muchos padres: la vacunación contra el Covid en el rango etario poblacional que va desde los 3 a los 11 años. El reconocido pediatra santafesino es un defensor de la vacunación y explica por qué.

Muchas son las opiniones que están dando vueltas acerca de la vacunación contra el Covid-19 en niños menores de 12, más ahora que trascendió que Argentina inició la inoculación en este rango etario antes que China, quien produce la vacuna Sinopharm y que es la única permitida en Argentina para los niños.

Carlos Alico (M.P. N°6804), pediatra y miembro del Colegio de Médicos de Santa Fe, conversó con El Litoral al respecto y aclaró dudas que tienen muchos padres.

-¿Es importante vacunar a la población infantil del Covid? ¿Por qué?

-Definitivamente sí. Es más: va a formar parte del esquema de vacunación seguramente de acá para adelante. Todas las dudas que han generado estas nuevas vacunas son absolutamente comprensibles. Creo que todas todos las hemos tenido y de alguna manera para contestar esta pregunta uno debió ir a consensos científicos y, por sobre todas las cosas, a estudios de infectólogos de la Sociedad Argentina de Pediatría y de otras entidades que han sido absolutamente claros al respecto y hoy recomiendan vacunar. Recuerden que la ciencia puede modificarse. Pero hoy, en este momento, se aconseja vacunar.

La Sinopharm es una vacuna que en principio es segura por la forma de fabricación, porque se fabrica a punto de partida de un virus muerto. al que se le saca la inmunogenicidad. Es una vacuna cuya fabricación es similar a la de la poliomielitis y eso nos da seguridad.

Entonces claramente entendemos que es conveniente vacunar por las razones que correspondan: la evitabilidad del contagio, evitabilidad de la transmisión y por sobre todas las cosas la evitabilidad de las complicaciones a distancia.

-Muchos padres no tienen dudas a la hora de vacunarse. Sin embargo, sí la tienen a la hora de hacerlo con sus hijos. ¿A qué se debe? ¿Cuál es su consejo para ellos?

-Es normal y comprensible que muchos padres tengan dudas para vacunar a sus niños. Cuando nosotros adultos nos vacunamos, me incluyo, con vacunas que no estaban claramente documentadas -recordemos que el sector salud fue el primero en inocularse con la Sputnik V - decidimos hacerlo porque era la única herramienta que teníamos. A la vacuna le faltaban papeles, pero nosotros decidimos vacunarnos.

Ahora bien, con el tema de los hijos ocurre que es una decisión de los padres. ¿Y los padres a quien consultan? A los pediatras. ¿Y los pediatras? Nosotros los pediatras tenemos que ir a la fuente, a trabajos científicos y por sobre todas las cosas a las sociedades científicas que nos amparan y la sociedad científica ha sido absolutamente contundente al respecto recomendando la vacunación en niños.

Debemos dejar en claro que hay opiniones encontradas al respecto también. Hay opiniones que no corresponden a la epidemiología e intentaron politizar un tema, cosa que no debería haber ocurrido. Dicho de otro modo: todavía algunos piensan que hay factores políticos que podrían ir antes de las verdaderas necesidades sanitarias de la población y me parece que eso es una equivocación muy grande porque genera confusión.

Consideramos que la salud de la población va mucho más allá de un partido, de un pensamiento, de un análisis... Podemos acertar o equivocarnos, porque estamos trabajando ante una situación día a día, hora a hora. No solamente en Argentina sino en el mundo y muchas decisiones han sido hechas de la mejor manera que se pudo en aquel momento, con aciertos y errores, pero creo que en esta instancia lo lógico y conveniente es proteger a la población que hoy es más vulnerable: la población infantil.

-En el mundo de los pediatras hay opiniones encontradas. Para algunos, la vacunación de nuestros niños no se somete a dudas. Otros en cambio dicen que es prudente esperar. ¿Por qué sucede esto?

-Todas las opiniones que surjan son absolutamente respetadas, aún cuando sean completamente opuestas. Pero creo que debemos confiar en la opinión de las instituciones que buscaron a la gente más capaz y estudiosa del tema. Nosotros como pediatras debemos contribuir en tratar de dar una visión mucho más panorámica y clara a los padres.

La vacuna que se está colocando es una vacuna que no modifica el ácido ribonucleico, o sea que no nos va a generar complicaciones a futuro. Obviamente, como cualquier vacuna, sí puede producir complicaciones generales y locales como fiebre, decaimiento, dolor muscular.

Si ponemos en la balanza costo beneficio, claramente tener un niño que no enferme es mucho mejor que tener un niño que potencialmente enferme.

-¿Cuáles son las secuelas que puede dejar el Covid en los niños?

-Hay un estudio muy importante que describe las escuelas a distancia que deja el Covid a partir de las ocho a diez semanas posteriores de haber cursado la enfermedad, aún sin síntomas y siendo contacto estrecho familiar.

Las secuelas en los niños son cuatro veces mayor que en las de un adulto. Son complicaciones por trastornos en los glóbulos blancos, especialmente de una variedad que se llama neutrófilos, y que pueden llegar a generar trastornos cerebrales, pulmonares, cardíacos, renales, de piel u oftalmológicos que en muchos casos requieren de tratamientos intensivos.

Proteger la salud de nuestros niños es lo más conveniente y me parece que eso se logra con la vacunación.

Carlos Alico (M.P. N°6804), pediatra y miembro del Colegio de Médicos de Santa Fe - Foto: Mauricio Garín

-¿Y las secuelas de una vacuna aprobada pero no lo suficientemente probada?

-Plantear si la vacuna está lo suficientemente probada o no me parece que no entra en discusión porque se creó en una pandemia, para una pandemia, y obviamente no hubo tiempo. Creo que ninguno de nosotros había imaginado poder vivir ésto. Los tiempos de investigación se acortaron, pero porque era necesario actuar para frenar contagios y disminuir muertes. Hoy por hoy no tenemos remedios infalibles contra esta patología, por lo que la conducta es claramente vacunar a la mayor cantidad de gente posible.

¿Cuándo vamos a llegar a la inmunidad de rebaño? Cuando por lo menos el 90 % de la población haya enfermado o tenga vacunas y demuestre tener anticuerpos. Y para eso falta.

-Por último, ¿cuál es su opinión respecto de una tercera dosis?

-Conociendo la experiencia de otras vacunas de que la inmunogenicidad cae con el paso del tiempo y sabiendo que hay determinados tipos de vacuna para el Covid que no logran sostener anticuerpos y necesitan de algún refuerzo, creo que una tercera dosis es conveniente.

Luego de una investigación sobre los anticuerpos hay determinadas vacunas para el coronavirus que pueden dar menor poder de inmunogenicidad. Si bien los porcentajes estudiados están muy cercanos al 90 % de la inmunogenicidad que generan las vacunas, hay un 10 % que no genera anticuerpos y estas son las personas que aún vacunadas pueden enfermar.

Estoy seguro que esta vacuna más adelante será incluida en el calendario, pero bueno eso será el resultado de un proceso dinámico de investigación que nos permitirá ser absolutamente más claros y más precisos.

Esta vacuna, la Sinopharm quizá no sea la ideal pero es la que tenemos hoy. No hace daño, que es lo más importante que nosotros debemos transmitir como médicos y pediatras.