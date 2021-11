https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 14.11.2021 - Última actualización - 13:12

13:11

Poco antes del mediodía en la jornada de elecciones generales ya habían sufragado los candidatos rosarinos del Frente de Todos que disputan bancas en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y el Concejo de Rosario.

Lewandowski, Toniolli y Cavatorta En Rosario los candidatos del Frente de Todos votaron por el "modelo productivo" Poco antes del mediodía en la jornada de elecciones generales ya habían sufragado los candidatos rosarinos del Frente de Todos que disputan bancas en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y el Concejo de Rosario. Poco antes del mediodía en la jornada de elecciones generales ya habían sufragado los candidatos rosarinos del Frente de Todos que disputan bancas en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y el Concejo de Rosario.

Hagar Blau Makaroff







En la Escuela Nº 1078 John F. Kennedy, ubicado en la Av. Abanderado Grandoli 4.800, el senador provincial Marcelo Lewandowski, que busca elevar su representación hacia el Senado nacional aseguró a los medios que el objetivo es llevar el modelo productivo de la provincia.





En estas elecciones, aseguró que “hay en pugna dos modelos, el modelo que productivo, que buscamos transmitir, una Santa Fe productiva, y otro que no busca ese camino”, y adelantó que el pasado sábado por la noche intercambió algunas palabras con el gobernador Omar Perotti, en torno a los objetivos a llevar a la Legislatura de aquí a fin de año.





“Cada elección es una mochila más pesada, pero hay que tener valentía para representar a la sociedad. Quienes tenemos algún cargo debemos entender que hay gente desocupada, gente angustiada porque a la pandemia económica de pérdida de trabajo anterior vino esta pandemia y generó desesperanza, y en la política hay que tener empatía para transformar la realidad”, aseguró.





No esquivó el asunto de la inseguridad en la ciudad donde reside, y al ser consultado por la prensa aseguró: “Rosario sufre la inseguridad hace mucho tiempo, y desde el día que llegué hace menos de dos años tuve la empatía para representar con responsabilidad, y si estoy acá es porque soy de este barrio, que es una de las zonas más violentas. Mis hijos viven acá, sufro como todos los rosarinos”.





Para el referente del Frente de Todos provincial el tema de la seguridad “no es un producto que se compra. Hay que construirla con las fuerzas federales, provinciales y la justicia. Pero sobre todo cambiando la matriz, hoy el 30 por ciento de los rosarinos vive en asentamientos, en condiciones infrahumanas, y eso es lo que hay que modificar, lo que angustia, para lo que trabajamos día a día”.





Eduardo Toniolli, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, votó también antes del mediodía en la zona sur rosarina, y lo hizo en la escuela Nº 3.136 San Pedro Julián Eymard y en declaraciones a la prensa afirmó: “Con decisión y con coraje estamos saliendo de un escenario difícil para la Argentina y para Santa Fe, y hoy votamos para seguir avanzando en ese camino”.



El edil rosarino señaló que hasta el momento la jornada electoral marcha sin mayores sobresaltos, y valoró “la impecable fiscalización militante que el justicialismo está realizando de una punta a la otra de la provincia de Santa Fe”.





“Venimos de diecinueve meses de pandemia y de una brutal crisis económica previa, y sin embargo -con el esfuerzo del Estado y de la comunidad- sostuvimos la campaña de vacunación más grande de la historia, y empezamos a ver las primeras señales de recuperación”, afirmó Toniolli, y concluyó: “Todas nuestras energías están puestas en la reconstrucción de una Argentina con trabajo y producción, que mire al futuro con renovadas esperanzas”.





Por su parte, el primer candidato a concejal en Rosario por el mismo frente, Lisandro Cavatorta, sufragó a media mañana en la Escuela N° 468 Luis Laporte, de 1° de Mayo al 1.000, donde precisó a la prensa que “es un momento de alegría, todas las elecciones son importantes y esta es algo especial para mí. Debemos transmitir esperanza y celebrar la posibilidad de elegir, porque cuando no podemos elegir, otros lo hacen por nosotros. Ejerzamos este derecho para seguir creyendo”.





A la salida del centro de votación, precisó que “en Rosario es momento de creer en algo todos juntos, al mismo tiempo”, y aseguró: “Espero los resultados con ansiedad, pero con confianza porque durante estos meses sentí el acompañamiento de los rosarinos. La gente que me vio venir a los barrios en este tiempo me decía que no estoy yendo sólo en campaña, sino que estoy volviendo y eso es muy gratificante”.





Finalmente, quien lo sigue tercera en la lista y busca renovar su banca, la concejala Norma López valoró la participación ciudadana, con “el cuidado de todo el proceso electoral de las autoridades de mesa y el compromiso de los militantes en la fiscalización. “Es un momento sumamente complejo en nuestro país y necesitamos escuchar al pueblo y avanzar en la construcción de más y mejores derechos”, aseguró.