Video: una empleada administrativa del Hospital Iturraspe ofició de partera en un pasillo del hospital

Sabrina Ledesma ayudó a Tatiana a dar a luz a Josías, en un parto de emergencia en la admisión del nosocomio santafesino.

Este lunes a primera hora de la mañana, Tatiana llegó acompañada de su mamá a la Maternidad del Hospital Iturraspe para dar a luz a Josías. Sin embargo, el bebé no quiso esperar y no la dejó llegar ni siquiera a la Admisión del nosocomio, donde Sabrina Ledesma -que antes se desempeñaba como camillera de la maternidad pero ahora es empleada administrativa- acababa de acomodarse para comenzar su jornada laboral. “Entré a las seis a trabajar y a las siete menos cuarto entra una mamá caminando a la Maternidad, pero no llegó, se frenó en uno de los banquitos, se empieza a sacar el pantalón… a todo esto la veo, me acerco y me dice “ayudame por favor” y cuando miro ya tenía la cabecita del bebé entre las piernas”, relató la empleada a El Litoral.

“Ella lo único que me dijo fue “ayudame” y le dije “bueno, mamá, tirate al piso y ayudame vos a mí, porque no soy partera, flexioná las piernas que ahí viene tu bebé”. Y, bueno, hace un pujo y Josías salió completamente. Atiné a agarrarlo para que no se me caiga al piso, le di una palmadita en la espalda y largó el llanto...se lo puse en el pecho, la mamá lloraba y me decía “gracias”. Era lo único que me decía”, recordó Sabrina.

Tatiana había llegado con su mamá, pero la señora se adelantó a Admisión y cuando se dio la vuelta “vio que la hija estaba en el piso y quedó en shock”, según las palabras de la improvisada partera. “Fue un segundo, no pensé nada, fue un instinto. Dije “que sea lo que Dios quiera” y fue todo tan lindo que tal vez lo volvería a hacer...no dudé”, destacó.

Sabrina también indicó que había personal de Seguridad, “que fue a buscar una silla de ruedas aunque la mamá no se podía sentar”, y también “gente que se estaba por atender en la Guardia, filmando, mirando, pero nadie nos ayudaba y yo empecé a pedir una mantita, porque el bebé necesitaba calor...hasta que salieron los pediatras y enfermeros que atendieron al bebé y a la mamá”.

“Después Tatiana me mandó a buscar y los vi, a Josías lo iban a poner un ratito en la incubadora pero estaban bien”, contó.