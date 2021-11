https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.11.2021 - Última actualización - 11:52

11:24

Tras la espera Arrancó la venta de entradas para el Lollapalooza 2022: conoce cómo conseguirlas El festival musical estará presente el 18, 19 y 20 de marzo de 2022 en el Hipódromo de San Isidro.

Desde este martes a las 10 horas, inició la venta de entradas para la séptima edición del Lollapalooza Argentina, el cual se celebrará el 18, 19 y 20 de marzo 2022 en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires. Se trata de los tickets de la primera preventa.

La organización destacó que únicamente se podrán conseguir a través de la plataforma virtual de All Access, ya que no habrá puntos de venta físicos como en ediciones anteriores.

Foto: Gentileza

El valor del ticket es de $ 7500, y únicamente se pueden adquirir a través de www.allaccess.com.ar. Aquellos que no hayan devuelto las entradas y conserven el precinto, también podrán ingresar con la misma pulsera el día que les corresponda, ya sea el 1, 2, o 3. Para los que aún no tienen precintos, a partir del 1 de febrero comenzará el proceso de canje de pulseras.

Los fanáticos podrán reencontrarse en la imponente serie de shows en cinco escenarios con lo mejor de la música actual. Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$ AP Rocky y Martin Garrix encabezan la lista de los más de 30 artistas internacionales que visitarán por primera vez nuestro país, aunque en total serán más de 100 las bandas y solistas que formen parte de los tres días a pura música.

Line-up

Foto: Gentileza

Viernes 18 de marzo

Miley Cyrus, A$ AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, WOS, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok, Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Perez, Tai Verdes, Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912 Zenon Pereyra, Bianca Lif, Limon.

Sábado 19 de marzo

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él mató a un policía motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabllo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cardellino, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, wiranda johansen, Lucia Tacchetti, D3FAI.

Domingo 20 de marzo

Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane’s Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi, Alan Gómez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona, Ronpe 99′.

¿Se pueden cambiar entradas diarias para otro día?

Aquellas personas que compraron entradas diarias (Día 1, 2 o 3) tendrán la posibilidad de elegir el día al que quieran asistir al festival, solicitando el cambio de las entradas a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive, siguiendo el procedimiento descripto en www.allaccess.com.ar/lollapalooza.

Los cambios se realizarán de acuerdo al orden en que fueron recibidas las solicitudes y hasta agotar el stock de cada día.

¿Se pueden devolver entradas?

Quienes deseen solicitar el reembolso de su/s entrada/s podrán hacerlo a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive, siguiendo el procedimiento descripto en www.allaccess.com.ar/lollapalooza

¿Cómo hacer para devolver entradas?

Si se compró vía web: ingresar al link https://allaccesslollapalooza.zendesk.com/hc/es/requests/new seleccionar la opción “Reembolso” y completar el formulario correspondiente.

Se solicitará la siguiente información: foto de frente del DNI del titular de la compra, foto del frente de la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra. En caso de que la tarjeta de crédito tenga el código de seguridad en el frente, solicitan tapar el mismo para que no se vea en la foto.

En caso de que tengas la/s pulsera/s en tu poder, se solicitará: - Foto donde se vea el frente de la pulsera y se distinga con claridad el código alfanumérico de 14 dígitos ubicado en la parte frontal del chip. - Una foto donde se vea el chip cortado por la mitad y la tela de la pulsera por separado.