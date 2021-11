Estados Unidos: Joe Biden perdonará a los pavos "Peanut Butter" y "Jelly"

El presidente Joe Biden otorgará los primeros indultos de su presidencia el viernes a dos pavos afortunados llamados Peanut Butter and Jelly. En una ceremonia en la Casa Blanca, Biden evitará que la pareja de aves de corral se convierta en la cena de Acción de Gracias este año.

La Casa Blanca seleccionó los nombres Peanut Butter y Jelly de una lista de opciones enviada por estudiantes en Indiana. Peanut Butter y su suplente, Jelly, viajaron a la Casa Blanca desde Jasper, Indiana, el miércoles temprano, conducidos en una minivan equipada como un "mini-granero" a la capital de la nación.

"Con otro año de incertidumbre con la pandemia, este proyecto realmente ha sido algo que esperar y ha sido un placer poder participar en él. Sé que los niños se han divertido mucho criando pájaros, especialmente bailando a música fuerte para que estén listos para la atención de los medios en el gran día ", explicaron en una conferencia de prensa el jueves, donde los pavos fueron presentados por primera vez ante el público.

Meet Peanut Butter and Jelly, the turkeys who will be pardoned by @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/36XjavdIlm