Cáncer de piel

La exposición al sol sin cuidados tiene consecuencias nocivas para la salud

Por Luciana Lanzamidad SEGUIR ​El cáncer de piel es el más común y el melanoma conforma sólo el 1% de los casos de tumor en la piel, pero causa la gran mayoría de las muertes por este tipo de enfermedad, de ahí la importancia del diagnóstico temprano. “La acción perjudicial del sol es acumulativa, entonces es importante que desde muy pequeños a los niños se los proteja del sol, ponerles sombrero y camiseta manga larga”, dijo Graciela López De Degani, directora de la Agencia de Control del Cáncer de la provincia. Se debe evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 Hs. Como el daño es acumulativo, la premisa número uno es; estar al sol en horarios adecuados y usar siempre protector solar, sombrero, remera manga larga y anteojos. Realizar controles anuales La mayoría de los cáncer de piel son curables en un 95%, pero en algunos casos pueden producir metástasis y comprometer la vida del paciente, por lo que no hay que minimizarlos. Que el cáncer esté localizado en la piel no significa que sea menos grave. López de Degani informó “tenemos una nemotecnia para controlar los lunares o las manchas, que llamamos ABCDE": Los cáncer de piel se dividen entre melanomas y no melanomas, en ambos casos se los debe extraer en su totalidad cuando son detectados por el dermatólogo “Los tumores melanomas, son oscuros, negros muy agresivos que hay que detectarlos muy precozmente. Estos tienen mucha agresividad y pueden invadir estructuras vecinas al lugar donde esta, ya sea la ingle, axila y una vez avanzado el proceso también pueden invadir órganos, se hace metástasis”, explicó López de Degani La causa más frecuente de los tumores no melanomas tiene que ver con la irradiación a los rayos solares y en forma acumulativa. En cuanto a los melanomas, como muchos de los tumores no se tienen una causa determinada . En referencia al factor de protección solar, la especialistas explicó que “deben ser de más de 30 o 50 dependiendo del tipo de piel y el horario de exposición”. “Además cada dos horas hay que renovarlo”, detalló. Y continuó: “lo recomendable es estar expuesto al sol directo no más de 15 minutos. Lo necesario para convertir la provitamina D en vitamina D y que absorba el intestino el calcio para prevenir la osteoporosis”. Tenés que leer Continúa en la ciudad de Santa Fe la campaña de chequeo de lunares Creencias que la gente tiene sobre la exposición al sol Desde El Litoral le planteamos a la directora de la Agencia de Control del Cáncer algunas presunciones que tiene la población sobre la exposición a los rayos UV. “El sol de la mañana temprano y de la tarde - después de las 16 hs - es seguro y no necesito ponerme protector solar” - Siempre tengo que ponerme protección y después tengo que renovarlo cada dos horas, si estoy expuesto al sol tengo que ponerme protección, porque realmente el impacto de la radiación va a dañar la piel. Tengo que ponerme protección aunque tome sol a las 9 de la mañana. “Si está nublado hay menos rayos ultravioletas, no es necesario el protector” - Si estamos expuestos aunque esté nublado hay que usar protección. Muchas veces estamos ante un cielo lleno de nubes y los rayos solares de la misma manera impactan sobre la piel. Tenés que leer Prevención del cáncer de piel: harán chequeos dermatológicos de lunares “No me pongo protector después de meterme al mar o la pileta, porque el producto que compré es resistente al agua” - Tienen cierta resistencia al agua, pero cada horas hay que renovarlo si o si. “Me pongo protector alto en la cara y más bajo en el cuerpo” - La protección tiene que ser igual en todo el cuerpo, porque igual se produce el tumor. La lesión el sol la puede producir en la espalda, brazo, cuero cabelludo o en los miembros inferiores. “Si me pongo pantalla solar no me bronceo” - No es verdad, me protejo de quemarme, de exponerme a una lesión termina por el sol. Broncearme me voy a broncear igual, lo que no voy a hacer es quemarme la piel y dañarla para que después aparezca una lesión que obligue a llevar adelante algún tipo de tratamiento para extirpar. “Voy a a cama solar porque es más segura” - No es recomendable la exposición a cama solar, es tan perjudicial como los rayos solares. Todas las fuentes artificiales también producen lesiones de piel o inducen con la acumulación a la producción de lesiones de piel.

