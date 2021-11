La Asociación Argentina y Gabriela Sabatini también pidieron por Peng Shuai

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) y Gabriela Sabatini, mejor tenista nacional de la historia, se unieron a la pregunta que se hace el mundo del tenis por estos días: "¿Dónde está Peng Shuai?".





Sabatini compartió en sus redes sociales la foto de la tenista china Peng Shuai y se preguntó por su paradero, como lo habían hecho otras figuras como Naomi Osaka, Serena Williams y Novak Djokovic. "Desde la AAT nos unimos a la pregunta que inquieta al mundo del deporte: ¿Dónde está Peng Shuai? Quince días después de denunciar al exvicepresidente de China Zhang Gaoli por abuso sexual, la ex N°1 del mundo en dobles desapareció y no hubo más noticias sobre su paradero", publicó la Asociación Argentina en Twitter.





La AAT posteó, además, una guía del Comité Olímpico Internacional llamado "Safe Sports for all" donde se tratan los temas de acoso y abuso sexual en el deporte, entre otros.

