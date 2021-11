Joe Biden fue sometido a una colonoscopía y Kamala Harris asumió el poder en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cedió temporalmente el poder a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, mientras duró la anestesia de una colonoscopía a la que se sometió este viernes en el hospital Walter Reed.



Este procedimiento “de rutina”, informó la Casa Blanca, forma parte del examen médico que el mandatario está atravesando, el primero desde que tomó posesión del cargo en enero. Al recibir el alta, Biden dijo a los periodistas que el procedimiento transcurrió muy bien.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki tuiteó que Biden había hablado con Harris y su jefe de gabinete para reanudar sus funciones. Biden “estaba de buen humor” y permaneció en las instalaciones presidenciales del hospital Walter Reed para completar “el resto de su examen físico de rutina”, tuiteó Psaki.



Al retomar Biden sus tareas, la Casa Blanca informó que Kamala Harris ejerció el cargo durante 1 hora y 25 minutos, convirtiéndose en la primera mujer presidente de los Estados Unidos en la historia. Lo hizo desde la oficina que ocupa en el “Ala Oeste” de la Casa Blanca.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.