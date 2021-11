Escándalo: se filtraron los chats que revelan cómo De Vido organizaba operaciones contra Macri

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los mensajes corresponden al Whatsapp de Baratta del 2016 y 2017, que fueron incorporados hace dos semanas al juicio oral por los Cuadernos de las Coimas. En las conversaciones Baratta revela que, además de periodistas, manejaba un grupo de trolls en las redes sociales.

Los chats intercambiados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, revelan cómo preparaban ataques contra el ex ministro de Energía macrista Juan José Aranguren por el aumento de las tarifas de servicios públicos y bajaban línea a periodistas K como el Gato Sylvestre, Roberto Navarro u Horacio Verbitsky, entre otros. Otros de los objetivos de estas jugadas fueron Elisa Carrió, el senador de Juntos por el Cambio de Santa Cruz Eduardo Costa y el ex interventor de la mina de Río Turbio, Oscar Zeidán.

Los mensajes de Whatsapp del Iphone de Baratta del 2016 y 2017 fueron incorporados hace dos semanas al juicio oral por los Cuadernos de las Coimas. En las conversaciones Baratta revela que, además de periodistas, manejaba un grupo de trolls en las redes sociales.

La estrategia era la misma que Baratta iba a usar en el 2019 cuando estaba con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza y organizó el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas. Desde la prisión, Baratta había armado un grupo de Whatsapp con más de diez periodistas y operadores a quienes les pasaban sus “primicias”. Su mujer le mandaba los datos para armar notas a “Paula, Juan, Lali, Julito, Tuny (Kollmann), Daniel Acha, (Roberto) Navarro, Amado, el “mexicano” y "Leide”, entre otros.

Los chats de Baratta, que Clarín adelanta en exclusiva, fueron incorporados por el Tribunal Oral Federal 7 y la fiscal Fabiana León para usarlos como prueba en la causa de los Cuadernos.

En agosto de 2016, Aranguren defendió en el Congreso la decisión del Gobierno de Macri de aplicar incrementos en las facturas de luz y gas y el kirchnerismo aumentó el malestar que la medida provocó en la población. Antes y después del informe de Aranguren, De Vido utilizó toda esta artillería de recursos según se lee en los chats, mientras hablaba también de Boca y River, sus palomas de carrera y sus cactus exóticos.

Por ejemplo, el 4 de septiembre de ese año, el ex ministro y actual diputado le escribió a Baratta:

- "Hacelo ir al (Gato) Silvestre el lunes a la mañana al Congreso q lo voy a necesitar 1/2 hora por favor q este 9,30 o 10,45 ... Y llámalo al ruso Mandelman y pregúntale si conoce al hombre y te puede así averiguar quien lo opera y cómo opera" (la preparación de un libro).

De Vido está preocupado porque el gobierno de Macri está por sacar un informe titulado “El estado del Estado” y se pone en marcha para sacar su contraataque, con Federico Bernal -actual interventor del ENARGAS- titulado “Néstor y Cristina Kirchner. Planificación y federalismo en acción".

Cuando se conocieron las primeras noticias sobre irregularidades en el contrato con la Universidad Tecnológica de Río Gallegos para la obra de la mina de Río Turbio, De Vido ordena que salga el rector de esa casa de estudios con una desmentida.

Y Baratta le pregunta: “Te parece que (Juan Carlos) Goicochea salga también?” Se trata del ex titular de Isolux que está procesado en la causa Cuadernos.

En forma insistente, De Vido pregunta a su interlocutor si lo fue a ver al “Corcho” Rodríguez por el “saldo para Facundo”. Se trataría de su hijo músico que estaba contratado por la empresa Nelly Entertainment del Corcho. “33.337 saldo de Facundo”, puntualiza Baratta.

El 25 de Mayo De Vido escribió: “FELIZ DIA DE LA PATRIA como decía Chávez VIVIREMOS Y VENCEREMOS”.

El ex ministro se pone contento cuando C5N informa que un fiscal imputó a Aranguren por una denuncia del entonces diputado K Martín Doñate por supuesta incompatibilidad en la venta de gas a Chile y la posesión que tenía, entonces, de acciones de Shell.

Luego vuelve a hablar de su proyecto de libro y De Vido insiste “es fundamental lo q aporten Bernal y fundamentalmente Silvestre (SIC)”.

En la mayoría de sus acciones, De Vido ordena escribir en Twitter y avisarle “a Anita Montanaro”, la tuitera de Cristina Kirchner.

“Dales con todo compras directas de camesa a shel .. hay que escfribir una nota y pegadiza una denuncia penal ”, ordena DeVido.

Después se preocupa por la investigación en Brasil de la venta de Petrobras argentina al empresario K Cristóbal López y escribe “hablen con navarro y con prim ya q se ofrecieron para q lo difundan q es la mierda esa de cevero refritada no”. Baratta le acota que “Te mando saludos navarro y Sebastián Ferreyra”, el hijo del empresario y gerente de radio Del Plata.

Baratta le informa que “te acaba de defender Víctor Hugo (Morales) diciendo que sufris persecución política” en C5N y De Vido contesta “Mira q bien”.

Impaciente, De Vido pregunta por otras repercusiones de su desmentida a la noticia de favoritismo a favor de Cristóbal López, y Baratta contesta que le aseguró “Navarro portal y programa de él me dijo. Ferreyra radio del plata ”.

Entre tanto trajín, Baratta comenta que “el psiquiatra entre otras cosas me recomendó mucha música”, De Vido le contesta que la baje de Apple Music pero el primero lo rechaza porque “hay q pagar jaja”.

En julio de 2016, el entonces ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, renuncia por haber declarado que los desaparecidos “no fueron treinta mil”. De Vido ordena atacarlo y dice “sean duros y precisos con la contestación a loperfido yq hable luis. Los artistas q participaron y vos también”, en alusión a programas financiados por su ministerio como Mamá Corazón con Andrea del Boca. “Pónganle q me denuncie un hijo de puta q negó a los desaparecidos me llena de Orgullo”, precisa.

Después pregunta si Horacio Mizrahi, su vocero, le dio un mail referido a sobreprecios y precisa “lo están trabajando con el perro” Verbitsky.

Comentan que un juez frenó el aumento de las tarifas y que ya están convocando a un cacerolazo. De Vido acota “hay que romper las ollas hdp” y dispone “llámalo a (Abel) Fatala q esta avanzando en el laburo q nos pidió la jefa (Cristina Kirchner) ayer para coordinarlo” “No t olvides de pasarle los datos a Navarro” , agrega y pregunta cuándo llegará el frío sobre Buenos Aires para que aumente el consumo de gas.

Solicita “pedir información reserva de consumo de energía... Habría q pedirla vía de oscar dores o algún otra ong” amiga.

Más adelante, le acota a Baratta “Me había olvidado buenísimas las fotos del puto de (Rogelio) Frigerio”, entonces ministro del Interior de Macri, sin dar más detalles.

“Q vuelva silvestre ponerte al frente... avisale a Anita Montaro”, dispone.

Seguidamente, Baratta afirma que “el gordo (Rafael) llorens no miro lo q le mandamos lee la nota de irina hauser en pag 12 de hoy”. Llorens era el director de Asuntos Legales del ministerio.

Baratta le informa que la diputada Graciela Camaño denunció en el recinto que “Aranguren financia un negocio de Shell en Chile con la importación de gas”.

Se reconforta de no haber ido como diputado al recinto para escuchar a Aranguren porque sino el oficialismo lo iba a usar de “parachoques” y afirma que “el cabezón habló con el jefe de la negra. Tengo su respuesta grabada. La instruyó para que no se meta conmigo ”.

Cuando Eduardo Costa empieza a cuestionar la política energética de Cristina, De Vido asegura que “hay que seguir dando con lo de Helvetic”, en alusión a la empresa suiza que compró la financiera “La Rosadita” a través de la cual Lázaro Báez lavó 60 millones de dólares.

“Hay w contestarle por Twitter de los desastres q esta haciendo. rifan e río turbio q son usureros. q han csgado a todos los santa tucenos yq el y la mujer (Marina Zuvic) son chorros”.

Y Baratta acota “a Costa le estamos pegando desde twiter truchos” confirmando las versiones de que manejaba identidades falsas en las redes sociales en apoyo a sus políticas.

En agosto de 2016, De Vido aconseja “fíjate la nota de verbitski hay un bóludo q escribe una nota adjunta q dice q no quisimos no supimos o no pudimos tener un análisis de costo de producción tal lo hacia ypf antes de su privatización. me gustaría contestar mandándole al perro primero nuestra respuesta”.

Dos días después, De Vido escribe a Baratta: "Decile a la mierda hija de puta de navarro si le gustaría q sus hijos salieran en internet con foto por alguna cagada q hubiera hecho. El flor de basura agrnadada q comió de la mano nuestra ojalá lo hagan cagar por esto".

- Baratta: "lo mato".

- De Vido: "Yo ya le dije al ruso pero vos llámalo también y disciplina lo q hable con él. Y decile a la mierda esta que lo baje ya".

En septiembre, De Vido interroga "Si volvió Silvestre estaría bueno un laburo claro sobre la caída de la actividad cemento, combustible industria refino construcción etc. los medios del grupo Indalo, Fabián De Souza".

Unos días después, hablan sobre un informe de los contratos de Vialidad Nacional y De Vido acota “igual q subirlo un poquito el 34000 lo mas q se pueda este (Nelson) Periotti es medio boludo. Chequéalo por lo menos a 40000 una pregunta dentro delos 94000 de víalidad están también la 9 y la 14? ".

Luego analiza una denuncia por Río Turbio que salpica a su yerno Martín Ramos y pide que le encuentre un abogado.

- De Vido: "Como me dijo Berlusconi q no salpique ... Nada viste el padrino vos ??"

- Baratta: "Si más que entendido. ¿Con o sin sufrimiento?"

- De Vido: "Es como te dije el otro con el otro pibe lo importante es q no me carguen la cabeza y las pelotas".

En noviembre de 2016, De Vido se enfurece con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y adelanta “quiero que hables con adrián para demandarlo. Me insultó”.

Seguidamente, dice “ponelo a laburar a silvestre con el presupuesto”. "Fíjate si para mañana podes tenerme algo del presupuesto escrito por silvestre”, agrega.

Después de una reunión con la ex presidenta, De Vido dice que “Cristina me pidió poner q la obra más importante q tienen en La Argentina el soterramiento la tienen con calcaterra”, agrega en alusión al primo de Mauricio Macri.

Baratta le adelanta que “me prometieron tapa (en Página 12). Mañana sale en Página el tema de la contratación directa a Caputo para el almacenamiento de Atucha 1” en referencia al amigo del ex presidente.

Ordena que lean una nota que publicó en Ambito Financiero y “viralicenla”.

Instruye a Baratta para que hable con Gaston Leydet, ex director de Control de Gestión del Ministerio del Interior, porque “hay uno de Mar del Plata. Se llama Eduardo Chantada es amigo de Máximo” Kirchner.

En febrero de 2021, Chantada, un abogado y militante de La Cámpora fue asesinado de un balazo en la nuca.

A principios de 2017, el periodista K de C5N Juan Amorín llama a Baratta y dice “consulta rápida, tenemos alguna referencia sobre Grupo Amarilla Gas y Lila”. La misma consulta le hizo Navarro.

Así los medios K hicieron una falsa denuncia contra Elisa Carrió afirmando que había favorecido a una empresa de su amiga Liliana. Esta es hija de Herman Miedvietzky, fundador del grupo empresario Amarilla Gas, que maneja el negocio de las garrafas de gas licuado en gran parte del Litoral y posee 17 plantas.

Por lo menos dos vez, De Vido la reclama a Baratta en los chats, entre saludos y comentarios de fútbol: “Decile a beto padoan q me mande champagne de vicentin el q envasaron en Francia. si primero tiene problemas con el mandamos la plata”.