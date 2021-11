https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Durante la victoria ante Sarmiento Video: el padre de Riquelme se metió en una transmisión de Boca para respaldar a Cardona

El padre de Juan Román Riquelme se metió en plena transmisión del partido Boca-Sarmiento en la radio AM 990 para apoyar al mediocampista colombiano Edwin Cardona, a quien definió como "crack".

"Vos no sabés de fútbol, el 8 es crack, dio cátedra de fútbol. Vos sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol", le dijo a Roberto Leto, en un contexto marcado por la confianza que mantiene con el periodista.

"No juega porque no lo ponen, pero es crack, déjate de joder. En el fútbol argentino no hay un jugador como él", siguió el padre de uno de los mayores ídolos de la historia del club "Xeneize".

La insólita secuencia se pudo ver gracias al vivo en Instagram que transmitió Julio Pavoni, parte de la transmisión.

Con el triunfo de este sábado por 2-0 en la Bombonera, Boca llegó a los 58 puntos en la tabla anual, que se utiliza para definir los clubes que ingresarán a la Copa Libertadores del año que viene.

Por otra parte, en la Liga Profesional los dirigidos por Sebastián Battaglia alcanzaron los 36 puntos para asegurarse la cuarta colocación, al menos, hasta la próxima fecha.

A falta de cuatro fechas para el final del campeonato, Boca solo tiene por delante a River Plate con 46 puntos, a Talleres con 40 y a Defensa y Justicia con 37.