Un festival de cine en Milán distinguió el documental sobre la vida de Luque

“Vida de campeón” es el título del trabajo que resume la carrera del goleador santafesino. Buena parte de la película se realizó en Santa Fe.

“Vida de campeón”, el documental que resume la vida del santafesino Leopoldo Jacinto Luque, fallecido este año, fue galardonada en Milán, Italia con la mención de honor en el Sport Movies 39° International FICTS FEST 2021, en el rubo “documental-grandes campeones”.

Se trata de un festival que premia las producciones de cine y televisión vinculadas al deporte y que, en el caso de la película de Luque, compitió con otras nueve de todo el mundo, consiguiendo una mención de honor.

Sergio Soldano, ex jugador de Colón, que compartió plantel con Luque en Paraná, está radicado en Italia desde hace 36 años y estuvo en la premiación. Foto: El Litoral

La película, que pudo verse en Santa Fe y fue emitida en varias oportunidades por televisión, fue dirigida por Matías Riccardi. “Fue un homenaje en vida y no puedo creer que dos años después de su estreno, ya él no esté entre nosotros, pero es lo que me queda en el corazón, no sólo por la amistad que se formó, sino también porque la haya podido ver y disfrutar", señaló el director del documental, con varias escenas filmadas en la ciudad de Santa Fe, en el club Unión (donde Leopoldo realizó una brillante campaña antes de su transferencia a River), en el club Atenas de Santo Tomé e inclusive en nuestra casa, en el Diario El Litoral, donde participaron periodistas de la ciudad, como Ricardo Porta y Enrique Cruz, padre e hijo.

Al festival que se realizó en Milán, Italia, asistió Sergio Soldano en representación de Matías Riccardi. Soldano jugó en Colón, fue nota hace algunos días en El Litoral y emigró a Italia en 1985 para terminar su carrera como futbolista y radicarse definitivamente en aquél país europeo, llevando adelante una gran carrera como entrenador y a punto de ser, ahora, designado docente de entrenadores por parte de la Federación Italiana de Fútbol.

Sergio Soldano reconoció, en la entrevista con El Litoral, la gran ayuda que recibió de parte de Leopoldo Luque, con el que compartió plantel en Entre Ríos, ya en la parte final de la carrera de este hombre que se destacó a nivel mundial y se consagró campeón del mundo con la selección argentina en 1978.