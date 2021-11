https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.11.2021 - Última actualización - 20:32

20:28

Un relevamiento zona por zona de cómo se incrementó la cantidad de usuarios del programa provincial de reintegro al consumo, superando ampliamente el millón, y las decenas de miles de comercios adheridos.

Informe especial Billetera Santa Fe: radiografía de su uso en la provincia y "una cartita" para las fiestas de fin de año Un relevamiento zona por zona de cómo se incrementó la cantidad de usuarios del programa provincial de reintegro al consumo, superando ampliamente el millón, y las decenas de miles de comercios adheridos. Un relevamiento zona por zona de cómo se incrementó la cantidad de usuarios del programa provincial de reintegro al consumo, superando ampliamente el millón, y las decenas de miles de comercios adheridos.

Desde su implementación, Billetera Santa Fe ha cosechado mes a mes un gran crecimiento de usuarios y comercios adheridos en todo el territorio provincial. Los consumidores aprovechan la devolución de hasta el 30 por ciento por compra (con tope mensual de $ 5 mil) y eso se ha hecho moneda corriente tanto en los pueblos como en las ciudades santafesinas.

El Litoral realizó un relevamiento en diferentes zonas de la provincia para evaluar el impacto de Billetera Santa Fe. Las voces coinciden en que es una herramienta que potencia las ventas y suma clientela. Y desde Casilda, en el Dpto. Caseros, se animaron a hacer una especie de “cartita” navideña: piden que se eleve a $ 10 mil el tope de devolución para las fiestas de fin de año.

Rafaela: se potenció el consumo y las ventas en el oeste

Un relevamiento realizado por el municipio de Rafaela reveló que el 85% de los comerciantes consultados aseguró que aumentaron las ventas y su clientela. A su vez, continúa en aumento los locales adheridos y los usuarios.

Las estimaciones oficiales actuales indican que en la ciudad del oeste santafesino se triplicaron los locales y las personas que operan con este sistema de pago virtual con relación a la proyectada en su inicio.

Diez meses después de su puesta en vigencia, si bien hubo cierta reticencia al principio, la mayoría de los comercios rafaelinos ya adhirieron a Billetera Santa Fe y un tercio de su población ya cuenta con la aplicación en su celular.

Diego Peiretti , secretario de Producción, Empleo e Innovación del gobierno local señaló a este medio, que los últimos datos suministrados por la Provincia a la ciudad, situaban “en cerca de 32 mil los usuarios y unos 800 comercios adheridos, pero la proyección local nos indica que ya rondan 1.000 los comercios y alrededor de 35 mil usuarios que utilizan este medio de pago”.

Asimismo, el funcionario señaló que “es impresionante el grado de aceptación que tiene Billetera Santa Fe y se refleja en la amplia superación que tuvo el objetivo inicial que estaba en el orden de un 10% de la población y en estos momentos es mayor al 30% de la gente”.

Por su parte, Gabriel Faber, presidente del Paseo del Centro de Rafaela, que nuclea a los comerciantes del microcentro rafaelino con el objetivo de poner en valor la principal área comercial de la ciudad, no dudó al comentar que “ha sido un excelente instrumento de reactivación para el comercio, pero ha tenido sus etapas. En la primera, si lo dividimos de manera cuatrimestral, fue muy buena dado que el monto del reintegro es importante al bolsillo, y en las sucesivas la inflación fue diluyendo ese retorno de dinero al comprador”.

De todas maneras, destacó que “en el microcentro de la ciudad debemos estar arriba del 60% de comercios adheridos Y si bien tiene la restricción de que en determinados días se aplica y otros no es importante porque ha acompañado a la potenciación de las ventas en los momentos más críticos que el actual”.

Igualmente, Faber cuestionó que algunos sectores cuenten con ese beneficio toda la semana y otros no, por ejemplo en rubros puntuales como las librerías (su actividad), que quedaron excluidas de los beneficios para el Día del Padre y de la Madre. Desde la gremial empresaria (Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región) se hizo el reclamo correspondiente porque están dentro del sector regalería para que se incluyan, porque los que tuvieron la posibilidad han vendido muy bien con Billetera Santa Fe”.

Números positivos

Una encuesta realizada por Rafaela Evalúa, dependiente de la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia; con el acompañamiento de la Secretaría de Producción y el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), arrojó datos impactantes sobre el efecto que tuvo y tiene este instrumento financiero implementado por el Gobierno provincial para dinamizar la ventas.

El relevamiento fue realizado a comerciantes ubicados en 25 barrios distintos, y la primera conclusión es que la mayoría de los comercios rafaelinos que adhirieron a Billetera Santa Fe aumentaron sus ventas, así como su clientela.

Si se analiza el total de comercios adheridos, se observa un aumento en la distribución territorial, 95,1% de los barrios de la ciudad cuentan con al menos un comercio adherido a Billetera Santa Fe (39 barrios del total de 41). Al mismo tiempo, la concentración en zona céntrica disminuye al 36%, por lo que se observa una mayor distribución geográfica que la representada en la muestra de las encuestas.

Hay dos rubros que concentran dos tercios del total: Alimentos (45,3%) e Indumentaria/Calzados (27%).

Reconquista: BSF arrasa en el norte

La utilización de la herramienta de compra del gobierno santafesino está literalmente “viralizada” en Reconquista y pueblos y ciudades del norte provincial, al punto los comercios de los más variados rubros ostentan en sus pórticos de ingreso letreros con una leyenda en común: “Aceptamos Billetera Santa Fe”.

Desde su presentación el 12 de febrero pasado en esta región, supermercados, carnicerías, tiendas, y en forma incipiente los bares, lideran la captación de clientes que consumen con Plus Pagos, y aunque está naturalizado el uso de la aplicación la gente, el público, no deja de ponderar positivamente sus beneficios.

“Es un gol de media cancha”, graficaron desde Castets y Tanino SRL, propietaria de cinco supermercados en Reconquista y la mayor empresa del rubro en la ciudad. “Es todo un éxito, la gente quedó muy conforme con el servicio, muy contenta y todos dicen que ojalá no se termine nunca”.

“El impacto fue muy positivo en cuanto a las ventas, la gente utiliza mucho Billetera, y a nosotros nos ayuda mucho a mover y elevar el volumen de ventas, es una ventaja muy grande que vino en el momento justo para reactivar el mercado. Fue muy bueno el impacto”, aseguraron desde la tradicional firma.

Lo propio sucede con casas de artículos para el hogar y cotillón que además suman promociones impensadas tiempo atrás: al 30 por ciento de Plus Pagos anexan otro porcentaje de descuento lo que redunda en que los productos se abaratan hasta cerca de la mitad de su costo real.

“Ayuda mucho y la gente es como que impone que tengas Billetera, y si ven que algún local no está adherido muy probablemente termine comprando en otro que sí tenga ese beneficio” con lo cual “es un factor decisivo para sostener las ventas”, comentaron desde un comercio céntrico de la ciudad dedicado la venta multirubro.

Venado Tuerto: en el sur también crece

El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano estuvo hace semanas en la ciudad de Venado Tuerto con el objetivo de seguir impulsando el programa Billetera Santa Fe. Las estadísticas indican que en la ciudad hay más de 25.000 usuarios y alrededor de 600 comercios adheridos. Sin embargo, el objetivo es seguir incrementando esos números y llegar a mayor cantidad de vecinos y negocios.

Acompañado por el director de la Región VII de Educación, Sebastián Roma, recorrieron comercios para conocer la utilidad de este programa provincial. A su vez pusieron en marcha un programa de información y difusión de Billetera Santa Fe, con el reparto de folletería, calcos y bolsas reutilizables.

“Estamos muy contentos de hacer un balance del impacto que ha tenido Billetera Santa Fe y demás programas provinciales que vienen a potenciar muchísimo este momento difícil, tanto para el sector comercial como para la ciudadanía”, expresó Roma en la oportunidad.

Aviano comentó: “Lo que estamos haciendo en Venado Tuerto, junto al Centro Comercial e Industrial es presentar la campaña ‘Yo uso Billetera Santa Fe’, con folletos para comercios y consumidores, con una nueva gráfica y con calcos para identificar los negocios que operen con esta aplicación. Es una campaña itinerante que se va a repetir en todas las ciudades de la provincia para seguir informando a los comercios que aún no se han adherido y para los consumidores que aún no se registraron”.

Casilda: notable crecimiento en las ventas

El programa provincial Billetera Santa Fe sigue fortaleciendo el número de ventas en los comercios de la ciudad de Casilda. Cada vez son más los locales habilitados para el uso de esta aplicación.

“Los comercios que se han adherido a Billetera Santa Fe tuvieron un incremento de entre el 30 y 40 % en el número de ventas. Los primeros días del mes hay muchas ventas, después bajan porque se termina el cupo. En términos generales se ha sumado una gran cantidad de negocios”, indicó Gustavo Barraza, secretario del Centro Económico del departamento Caseros.

Por otra parte, la Oficina de Defensa al Consumidor viene recibiendo denuncias de usuarios debido a las demoras al reintegrar el 30%. “Los mayores inconvenientes sobre la devolución se dio en personas que superaron el monto de los 15 mil pesos”, sostuvo Barraza. Asimismo, agregó: “También hubo denuncias sobre algunos pícaros que hacen recargos por comprar con Billetera Santa Fe”.

En las últimas semanas se realizaron gestiones para aumentar el cupo de compra: “Hemos pedido al secretario de Comercio de la Provincia -Juan Marcos Aviano-, la posibilidad de aumentar el tope de reintegro. Por ejemplo, de 5.000 a 10.000 pesos, teniendo en cuenta que se vienen las fiestas y hay mayor demanda”, cerró.

Los comerciantes

Si bien hay empresarios que están en desacuerdo con el programa provincial, hay quienes sostienen que fue un disparador para aumentar el volumen de ventas. “A mí este programa me ayudó mucho, no he tenido ningún problema. En el caso de la devolución, si el cliente paga con Plus Pagos, me reintegran ese porcentaje a las 48 horas hábiles, y si abona con tarjeta de débito a las 72”, explicó Diego Casadei, comerciante.

Participaron del informe:

Juan Carlos Scalzo

Gustavo Capeletti

Santiago Balagué

Alan Vidaña

Ignacio Andreychuk