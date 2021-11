https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juicio abreviado

"Yo a la casa de ese viejo cochino no voy": condenaron a un sanjuanino por abusar del amigo de su hija

Todo salió a luz cuando el adolescente empezó a decir que no quería ir a la casa del imputado, que este martes fue condenado a tres años de prisión.

Todo salió a luz cuando el adolescente empezó a decir que no quería ir a la casa de este hombre: “Yo a la casa de ese viejo cochino no voy” le habría expresado en una oportunidad a sus padres, día después contó lo que le había pasado. Este martes, en un juicio abreviado, Raúl Pérez fue condenado por la justicia a la pena de 3 años de prisión condicional por abusar sexualmente en reiteradas ocasiones al amigo de su hija, Hechos que habrían ocurrido en reiteradas ocasiones (serían tres) en el último tiempo. Desde la justicia expresaron que A.S.M de 15 años (la víctima) de un momento a otro empezó a no querer ir a la casa donde vivía su amiga. Precisamente el último 15 de junio, la madre lo mandó a dejar mercadería a la casa de Pérez y dijo: “Yo a la casa de ese viejo cochino no voy”. Los padres se sorprendieron por la respuesta, lo interrogaron y el adolescente no dijo nada. Días más tarde, (22/6), Pérez se acercó por el local que A.S.M y su familia tienen y le pidió que fuera a llevarle la mercadería a su vivienda y el menor respondió: “A esa casa no vuelvo nunca más”. Los padres nuevamente se sentaron a charlar con él y todo salió a luz, el chico llorando admitió que este hombre siempre le tocaba sus partes íntimas. Tras la denuncia realizada en el Centro de Abordaje ANIVI, el fiscal Duilio Ejarque y sus ayudantes confirmaron que al menos tres hechos existieron. Sobre estos casos, A.S.M. dijo que la primera vez que ocurrió un abuso fue cuando comió un asado en la casa de su amiga. En un momento el ahora condenado y el menor quedaron solos, y Pérez lo manoseó en su entrepierna por arriba de la ropa. El segundo episodio fue días después. Nuevamente A.S.M se encontraba en la casa de su amiga y vio que Pérez estaba ahí. Él se hizo el dormido en una pieza, pero el imputado entró al dormitorio y le tocó el pene diciéndole cosas obscenas. El último hecho habría pasado en mayo de este año. A.S.M fue al domicilio por la invitación de amiga para comer un asado. Supuestamente este día, Raúl Pérez encerró al menor en una habitación, le bajó el pantalón, y el calzoncillo y le tocó su entrepierna. El menor en todo momento lo apartó pero este siguió con su actuar. Luego de momentos desesperantes, el acto terminó y el imputado le dijo que no dijera nada. Fue el juez de garantías Alberto Caballero el que homologó el acuerdo de juicio abreviado de las partes este martes por la mañana.

