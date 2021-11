https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Santo Tomé

Alvizo: "La intendenta no se hace cargo del resultado de las elecciones"

Así lo manifestó el concejal justicialista tras las elecciones celebradas este 14 de noviembre. Además, fue contundente al advertir: “El 75% de los vecinos votaron en contra del gobierno municipal y no vemos un cambio de rumbo, mejoras en los servicios, ni modificaciones en el gabinete”.

Tras las elecciones generales celebradas el pasado domingo en la localidad de Santo Tomé, el oficialismo local obtuvo poco más del 25% de los votos. Por su parte, Juntos por el Cambio cosechó 39,07% y el Frente de Todos 33,83%. Analizando la situación, Alvizo indicó: “El 75% de los vecinos no acompañaron la gestión del gobierno municipal”. Sobre esta línea, continuó: “Votaron en contra del abandono de los barrios, el déficit notorio en materia de servicios públicos y la falta de inversión en obras”. “Está claro que los vecinos de Santo Tomé están cansados de la inexistencia de políticas de seguridad, la falta de iluminación, la ausencia de desmalezado, la intransitabilidad de las calles y la pésima calidad de agua con la que cuentan”.

“Hoy, tras esta contundente derrota que sufrió, no vemos un cambio de rumbo, mejoras en los servicios, ni modificaciones en el gabinete del Ejecutivo Municipal”.

"Para poder resolver los problemas de los vecinos, es fundamental escucharlos. Hoy se sigue haciendo oídos sordos", finalizó el edil.

