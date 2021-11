Rusia presenta "Sputnik M", la vacuna contra el Covid-19 para adolescentes

El Ministerio de Salud de Rusia registrará la vacuna Sputnik contra el coronavirus para adolescentes de 12 a 17 años, bajo la denominación Sputnik M, según se anunció este miércoles oficialmente.





"La vacuna Sputnik M para niños será un miembro bienvenido en la familia Sputnik tanto en Rusia como en los mercados globales", indicaron sus desarrolladores en la cuenta oficial de Twitter.





La Sputnik M se sumará a la Sputnik V, que consiste en dos dosis basadas en la plataforma de vector viral no replicativo (que utiliza el serotipo 26 de adenovirus humano como primer componente y el serotipo 5 de adenovirus humano como segundo componente), y a la Sputnik Light que consiste en la primera dosis de la anterior.





El equipo de Sputnik ofreció su dosis de refuerzo (Sputnik Light) a otros laboratorios que produjeron inmunizantes contra Covid-19 para alargar y fortalecer su respuesta inmune y tomó la iniciativa de iniciar asociaciones en todo el mundo para realizar estudios conjuntos sobre la combinación de Sputnik Light con vacunas de otros productores.





Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya, fue registrada para adultos en Rusia en agosto de 2020 y tiene una eficacia superior al 91,6%. Actualmente su uso está autorizado en más de 70 países.

BREAKING: Russia’s Health Ministry will register Sputnik vaccine for children aged 12-17 today.



Sputnik M vaccine for children will be a welcome member in the Sputnik family both in Russia and in global markets.