Pesce tuvo que hacer aclaraciones para no complicar la negociación con el FMI

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se refirió este miércoles a la necesidad de adecuar los plazos y las tasas de interés de las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de las reformas en discusión, pero luego aclaró que no se refirió en particular a la negociación que la Argentina lleva adelante con el organismo. Pesce recordó que más allá de estas esperadas reformas, el Gobierno argentino y el BCRA están trabajando "intensamente para la definición de un programa con el FMI". El jefe del Central debió salir a hacer aclaraciones para no complicar la negociación con el FMI, estimaron analistas de mercado. Lo hizo tras señalar previamente que el organismo debía cambiar los plazos y las tasas de interés del programa que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán. Tenés que leer FMI: "Continuamos trabajando con Argentina para lograr entendimiento pleno sobre un plan integral" Pesce hizo emitir un segundo comunicado en el que aclaró que cuando pidió "adecuar los plazos y las tasas de interés de las líneas de crédito del Fondo Monetario en el marco de las reformas que están en debate en ámbitos como el Grupo de los 20", no aludía "particularmente a la negociación que la Argentina lleva adelante con el organismo". El Banco Central debió emitir el nuevo comunicado horas después de haber distribuido uno sobre las palabras de Pesce en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021. "Pesce recordó que más allá de estas esperadas reformas, la Administración Nacional y el BCRA están trabajando intensamente para la definición de un programa con el FMI", subrayó el BCRA. Previamente, en un mensaje grabado, había afirmado que es necesario que el FMI flexibilice las condiciones de préstamos extraordinarios como el que le brindó a la Argentina. "No hay que descartar que se repitan otras circunstancias similares, en otros países; por eso, hay que adecuar los plazos y las tasas de interés a los volúmenes de asistencia que puedan requerir los países miembros del fondo, especialmente los países en vías de desarrollo", dijo Pesce. Dijo que le parecía "valioso explorar mecanismos bilaterales de asistencia a través de los bancos centrales y de mecanismos de swap de monedas, o la utilización de los Derechos Especiales de Giro o la ampliación de los Derechos Especiales de Giro que se dio este año a aquellas naciones que no los requieran". Pesce consideró fundamental "poder canalizar estos recursos vía multilateral pero también vía bilateral a aquellos países que requieren asistencia y que no necesariamente son países pobres, sino países de ingresos medios que tienen situaciones de estrés financiero".

