https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.11.2021 - Última actualización - 11:18

11:13

En la ciudad de Santa Fe Este sábado llega el Torneo Infanto Juvenil de Ajedrez

Organizado por UPCN Santa Fe, este sábado se realizará la sexta fecha del Circuito Infanto Juvenil Regional de Ajedrez.

“Nosotros tenemos el orgullo de llevar adelante un taller de ajedrez desde hace mucho tiempo. A partir del año 2019 formalizamos el vinculo institucional con la organización santafesina de ajedrez, y venimos acompañando las actividades que se llevan adelante, en el marco de la Federación de Ajedrez”, contó Roberto Francucci, representante de UPCN en dialogo con CyD.

El torneo que tendrá lugar este sábado “da un puntaje a nivel competitivo que a su vez forma parte del circuito a nivel nacional”, explicó.

Dentro de la escuela de ajedrez de UPCN, “hay jóvenes que ya forman parte de esta competencia, con gran posibilidad de proyección, y eso ya es un orgullo para UPCN”, expresó.

Sobre el torneo

En el contexto de pandemia, las dos primeras fechas fueron virtuales, mientras que las últimas cuatro se jugaron de manera presencial.

Las categorías que podrán participar son: Principiantes (en donde podrán participar afiliados), Categoría Sub 10, Categoría Sub 12, Juveniles: categoría Sub 15 y Sub 18.

“Los jugadores, van sumando puntaje en le ranking anual y son clasificatorios para la Federación Argentina. De este modo, los cuatro primeros de cada categoría clasifican a las nacionales. De ese encuentro, los tres primeros van a obtener un trofeo, y aparte van a tener la inscripción gratuita al torneo de la tarde que es un IRT valido al FIDE (ranking de nivel internacional)”, indicó el profesor Dario Cáceres.

Cabe señalar, que esta es la última fecha, previa a los campeonatos argentinos que se estarán disputando del 18 al 21 en el CENARD, Buenos Aires.

Inscripción

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el mismo día de la competencia, inclusive.

En tanto, cada torneo tiene diferentes aranceles siendo el de aficionado $ 200, el infanto-juvenil $ 400, y el IRT tiene un costo de $ 600.

Mientras que la inscripción sera gratuita para los alumnos que pertenecen a la Escuela de Ajedrez de UPCN.