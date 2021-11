El Banco Nación cuestionó el pedido de una nueva propuesta de pago tras la imputación de directivos de Vicentin

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"La propuesta que se le pide a la empresa se hace ante un grupo de personas que están imputadas por estafa. Hay casi una nulidad de origen porque es difícil esperar una propuesta coherente de un grupo de estafadores", explicaron desde el BNA.

El Banco Nación (BNA) elevó hoy un reclamo ante el juzgado civil de Reconquista que lleva la causa por la quiebra de la empresa cerealera Vicentin SAIC, en el que objetó el pedido formulado por el juez Fabián Lorenzini para que la firma haga una nueva propuesta de pago, a pesar de que en otra causa hace un mes se imputó y embargó a 14 directivos de la firma por el delito de estafa.

El BNA recordó que el Juzgado Federal 4° de Rosario, a cargo de Román Lazón, además de imputar a directivos, también les prohibió su salida del país y les fijó una caución de US$ 10 millones.

"No puede ignorarse que los actos jurídicos fraudatorios, las simulaciones, el abuso de la personalidad jurídica, el desvío del interés social, la confusión patrimonial inescindible y la utilización de una estructura rizomática de holding a repetición y hasta extramuros, han sido parte de la clave de bóveda sobre la cual el Clan Vicentin cimentó este extraordinario proceso universal, continente de la superlativa versión “cuello blanco”, de “la gran estafa argentina”", aseguró el Banco Nación, en un escrito presentado hoy por sus abogados en Rosario.

Ayer, el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, ordenó a la empresa hacer una nueva propuesta de pago, luego de considerar como no "razonable" la oferta elevada por la empresa para devolver los casi de US$ 1.600 millones que dejó impagos desde diciembre de 2019, que incluye una quita de capital del 70%, la pesificación de las deudas a acreedores locales y el pago de los montos restantes en un plazo de hasta 20 años.

De ese total, cerca de US$ 300 millones se le adeudan al Banco Nación, la gran mayoría sobre el cierre de 2019, cuando ya había entrado en mora con la mayoría de sus acreedores.

"Queremos dejar asentado que la propuesta que se le pide a la empresa se hace ante un grupo de personas que están imputadas por estafa. Hay casi una nulidad de origen porque es difícil esperar una propuesta coherente de un grupo de estafadores", explicaron fuentes del BNA a Télam sobre el motivo de la presentación.

La propuesta que hizo Vicentin a principios de agosto por el pago por la deuda de casi US$ 1.600 millones que tiene con más de 1.700 acreedores incluía la emisión de un título por el 25% de la deuda bruta que mantiene -sin intereses compensatorios ni punitorios- en Obligaciones Negociables (ON) en dólares y pesos y a 20 años, una emisión que la Comisión Nacional de Valores (CNV) debería aprobar y que no tiene otro papel similar de una empresa argentina en el mercado de capitales local, lo cual haría difícil encontrar compradores.

Las ON devengarían intereses calculados sobre saldos del 0,5% anual en el caso de los tramos dolarizados y tasa Badlar para los pesificados, lejos de los retornos que pagan otras empresas argentinas en dólares (de entre 7 y 11% anual) y por debajo de la inflación, superior al 50% interanual según las últimas cifras del Indec.

Vicentin SAIC entró en default en diciembre de 2019 con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de US$ 1.600 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que se dirime en el despacho del juez Lorenzini.

En abril último el Banco Central (BCRA) suspendió a la empresa para la operación en el mercado de cambios y la realización de pagos al exterior luego de que se confirmara que mantiene una deuda de US$ 140 millones por exportaciones realizadas en 2019 que nunca fueron liquidadas.