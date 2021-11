Al menos dos personas muertas y decenas de miles sin luz por fuerte tormenta en Reino Unido

Al menos dos personas fallecieron en las últimas horas y decenas de miles quedaron sin electricidad en el Reino Unido, debido a una tormenta con fuertes vientos y nevadas, informaron fuentes policiales.





La agencia meteorológica británica, que puso en alerta roja a buena parte del país desde el viernes por la noche debido al viento, avisó que las "fuertes ráfagas" pueden seguir durante el sábado.





El país está ahora en alerta naranja o amarilla, dependiendo de las regiones, pero los servicios meteorológicos aconsejan a las personas no desplazarse salvo en caso de necesidad.

Storm Arwen has damaged a number of trees overnight. For safety reasons all Newcastle cemeteries will be closed until Monday so our teams can make safe fallen trees. Stay safe and only travel if necessary. Thanks for your understanding and cooperation. pic.twitter.com/ERf9K2AIlG





Un hombre murió en Irlanda del Norte cuando un árbol se desplomó sobre su vehículo y otro falleció en el noroeste de Inglaterra cuando un árbol cayó sobre él, según la información policial, consignó la agencia de noticias AFP.





En Escocia, varias líneas de tren fueron interrumpidas entre Edimburgo, Glasgow y otras ciudades por los fuertes vientos, mientras varias rutas permanecen cerradas debido a los escombros.





En tanto, unos 120 camiones quedaron atrapados por la nieve en una autopista del norte de Inglaterra como consecuencia del temporal bautizado Arwen.

UPDATE: #Stormarwen A537



Vehicle and snow blocking the road. I'm having to ask Derbyshire Police to put a closure on their end and we'll be putting one on ours. The snow is blowing off the fields and filling the carriageway.



Please avoid the area.



Sgt Simpson pic.twitter.com/yWtNirQkSw