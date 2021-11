https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la ciudad de Santa Fe

"Movida solidaria" en una nueva edición de la Fiesta de la Cumbia Santafesina

El popular evento tendrá lugar del 3 al 5 de diciembre, en el Hipódromo de Las Flores. No obstante, a partir de la tercera edición se han instalado acciones solidarias cuyo fin es colaborar con distintas instituciones de la ciudad canjeando entradas por alimentos no perecederos o pañales.

Por Redacción EL SEGUIR La Fiesta de la Cumbia este año, como ediciones anteriores, se centra en la solidaridad y la inclusión. En esta ocasión, el popular evento ha instalado una “Movida Solidaria” impulsada por el Gobierno de Santa Fe y ADER (Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región) cuyo fin es colaborar con alrededor de 20 instituciones, merenderos, entidades benéficas, etc, canjeando entradas por alimentos no perecederos o pañales. La misma comenzó el pasado sábado 27 y se extenderá hasta el viernes 3 de diciembre inclusive donde se cerrará la colecta en las puertas de Canal 13.







En esta oportunidad, Nicolas Cabó, presidente de ADER, en dialogo con CyD se refirió a esta iniciativa. “Se involucra en esta fiesta apoyando al sector productivo, la industria cultural, y siempre hablamos de la responsabilidad empresarial social, como así también de las instituciones. Y nos parecía que este evento importante no podía estar ajeno a esto, si no por lo contrario, y fue así que se hizo eje en trabajar como se hizo en otras ediciones, con más de 20 instituciones de la ciudad donde cada una de ellas en estos días está abocada a cambiar entradas por alimentos no perecederos, juguetes y distintas necesidades que las instituciones mismas han planteado”. Tenés que leer Llega la 5ª Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina Ante la difícil situación económica, y sobre la mirada de responsabilidad social, Cabó remarcó la importancia de poder darle a través de este medio la posibilidad de disfrutar del evento también a aquellos santafesinos que no pueden acceder a una entrada. El propósito del evento, es que “se convierta en la fiesta nacional de los santafesinos, que se pueda realizar año tras año, dependientemente de las distintas gestiones públicas. Queremos que lo podamos disfrutar todos, entendiendo a esta fiesta y a los eventos que se llevan adelante en la ciudad como un impulsor importante para la economía local”. “La Fiesta de la Cumbia en particular genera movimiento desde lo artístico así como también a la gastronomía del lugar, y si la trabajamos con tiempo, y hacemos un evento más grande también vamos a lograr movilizar la hotelería y todo lo que genera el turismo”, señaló. A su turno, Miguel Altamirano, el secretario de Comunicación Social de la provincia, al respecto expresó: “Creemos que esta puede ser una fiesta emblemática, y que se puede convertir en un festival trascendente como ya hay otras provincias, y que podamos disfrutar en Santa Fe de un festival federal y que en los próximos años no solo contemple la cumbia santafesina sino todas las expresiones que contiene la cumbia tropical del país”.

