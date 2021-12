Disney invertirá en producciones casi lo mismo que Argentina le debe al FMI

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 01.12.2021

8:46

Para este 2022, la empresa planea gastar u$ s 33.000 millones, solo u$ s 2.000 millones menos que la deuda que el próximo año se le vence al país.

Ante la aparición cada vez más abundante de plataformas de streaming y diversas opciones para acceder a las mismas, las empresas compiten en una reñida batalla por captar suscriptores y visualizaciones.

Para llamar la atención de posibles clientes y mantener la de los actuales, nada parece ser más efectivo que las producciones propias, la gran apuesta de los servicios para diferenciarse en un mercado cada vez más saturado.

En este contexto, Disney anunció que planea gastar u$ s 33.000 millones en contenido durante en 2022 en producciones originales y derechos deportivos. Para que se tenga una idea de la cifra, la Argentina le debe al FMI u$ s 45.000 millones, de los cuales debe pagar u$ s 35.000 MM el próximo año. Este número representa un aumento de u$ s 8000 millones con respecto al año anterior, según revela el sitio especializado TTVNews.

Al 2 de octubre, Disney tenía alrededor de 179 millones de suscriptores en sus tres principales plataformas de streaming: Disney+ (118 millones, frente a 73,7 millones hace un año), ESPN+ (17 millones, frente a 10,3 millones) y Hulu (44 millones, frente a 36,6 millones), la cual no está disponible por estás tierras, aunque en su lugar se lanzó Star+.

Con esos u$ s 33.000 millones en inversión, la división Studios del grupo (que incluye Walt Disney Pictures, 20th Century Studios, Marvel, Lucasfilm, Pixar y Searchlight Pictures) planea producir alrededor de 50 títulos entre películas y series de televisión para su distribución en cines y en sus plataformas.

Además, su división de entretenimiento general, que incluye ABC Signature, 20th Television, Disney Branded Television, FX Productions y National Geographic Studios, producirá 60 series aún sin guión, 30 series de comedia, 25 series de drama, 15 docu series/series limitadas, 10 series animadas, cinco películas hechas para televisión, y numerosos especiales y cortos.

De estas forma, y gracias a esta importante inversión, Disney toma la delantera en la carrera de producción original, frente a un Netflix que anunció planes de gastar u$ s 17.000 millones en contenido durante el próximo año, o la naciente empresa conjunta de Discovery y WarnerMedia, que esperan gastar unos u$ s 20.000 millones.

Este año se vio una gran cantidad de nuevos programas en Disney+, como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If ...? y más recientemente Hawkeye, todos pertenecientes al Universo Marvel.

En 2021 también se vio el debut de los programas animados de Star Wars: The Bad Batch y Visions, más el spin-off de The Mandalorian y The Book of Boba Fett, que llegará en pocos días. Además estrenó películas como Viuda Negra, Cruella, o Jungle Cruise simultáneamente en Disney+ y en cines.

En cuanto a planes más específicos a futuro, se sabe que The Mandalorian temporada 3 llegará en algún momento de 2022, junto con la serie Obi-Wan Kenobi y la Sra. Marvel.

"Diciembre 2001"

Los caóticos momentos vividos en la Argentina entre fines de 2001 y comienzos de 2002, con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y las cinco presidencias en una semana, serán llevados a la ficción por la plataforma Star+, que lanzará "Diciembre 2001" el año que viene.

Foto: Gentileza

A pocos días de que se cumplan 20 años de aquel fatídico 21 de diciembre de 2001, cuando De La Rúa abandonó la Casa Rosada en helicóptero, la compañía de streaming presentó imágenes de la producción basada en el libro "El palacio y la calle", de Miguel Bonasso.

Entre sus protagonistas se encuentran Jean Pierre Noher, como Fernando de la Rúa, Luis Luque como el ex jefe de gabinete Chrystian Colombo y Luis Machín como Domingo Cavallo.