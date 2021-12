En la selección de Uruguay son optimistas con Gallardo: "Se define esta semana"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luis Bruno, representante de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aseguró que el "Muñeco" estaría analizando la oferta de dirigir a la Celeste.

Todo River está expectante en torno al futuro de Marcelo Gallardo. El "Muñeco" tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este 2021 y dejó en claro que se tomará un tiempo para decidir si continúa o no. Mientras tanto, la Selección de Uruguay se ilusiona con tenerlo como su nuevo entrenador.

Luis Bruno, quien fuera dirigente de Nacional (Uruguay) cuando Gallardo jugó y dirigió allí, es el representante que la Asociación Uruguaya de Fútbol eligió para la negociación. Y fue muy optimista. "Creo que esto se define esta semana o a principios de la que viene. Para mí hay un 65% de chances de que acepte", sorprendió.

"Lo que logramos hasta ahora es que la AUF le planteara oficialmente nuestro interés al representante de Gallardo para presentarle una propuesta de dirigir a nuestra Selección. Hace ocho días se habló con su representante", reconoció en diálogo con "100% Deporte".

Además, Bruno aportó: "Por suerte el campeonato argentino ya se resolvió. Si me hubieran dicho: 'Luis, mirá que no hay chances', no se manoseaba el nombre de Marcelo ni el de la AUF. A Gallardo lo veo dirigiendo lo que él quiera".

En tanto, Jorge Casales, otro dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue en la misma línea de optimismo. "Tuvimos señales, Gallardo no nos cerró la puerta en la cara. No nos dijo que era algo imposible", completó.