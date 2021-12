https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.12.2021 - Última actualización - 13:59

13:13

Desaparecida durante 4 días y hallada en un zanjón a principios de abril. La fiscalía agregó una tercera agravante -el uso de arma- al delito de "homicidio" atribuido a su expareja, César Pérez.

Reimputaron a su ex Femicidio en Recreo: Marcela Maydana fue ejecutada con una arma de guerra Desaparecida durante 4 días y hallada en un zanjón a principios de abril. La fiscalía agregó una tercera agravante -el uso de arma- al delito de "homicidio" atribuido a su expareja, César Pérez. Desaparecida durante 4 días y hallada en un zanjón a principios de abril. La fiscalía agregó una tercera agravante -el uso de arma- al delito de "homicidio" atribuido a su expareja, César Pérez.

La búsqueda de Marcela Analía Maydana mantuvo en vilo a Santa Fe los primeros días de abril de este 2021, desde que se la vio por última vez la noche del sábado 3 hasta el miércoles siguiente, cuando fue hallada sin vida en un zanjón al suroeste de Recreo. A poco más de medio año del crimen, reimputaron a su femicida.



El fiscal Martín Torres se hizo cargo de la investigación cuando apareció el cuerpo, y fue quien ordenó la detención de la expareja de Marcela, César Pérez (70), y posteriormente le atribuyó el "homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio)".



Este miércoles, ante el juez Jorge Patrizi, el Dr. Torres sumó una nueva agravante al hecho: el uso de arma de fuego. Es que si bien en un principio se creía que la muerte de Marcela fue producto de un fuerte golpe en la cabeza, e incluso se llegó a hablar de un pico de albañil, una segunda autopsia comprobó que fue un disparo en esa zona el que le quitó la vida.

Marcela Analia Maydana tenía 43 años. // César Pérez fue pareja de Marcela durante 5 años. Tras la separación la hostigó durante meses, y terminó asesinándola.Foto: Archivo - El Litoral



Ese informe se incorporó a los resultados de todas las pericias restantes realizadas en el marco de la investigación, que luego fueron utilizadas para la realización de una reconstrucción integral del hecho. Esta incluyó la "prueba y descarte" de diversos tipos de armas de fuego, mediante las cuales se logró individualizar el calibre del proyectil utilizado. Con este dato se pudo inferir que el femicida empleó un arma de guerra.



Así, se recalificó y modificó la mecánica del hecho endilgado. Si bien se agregó una agravante, este cambio no afecta a la pena en expectativa, que desde un primer momento es la máxima: prisión perpetua.



Denuncia previa



La investigación en contra César Pérez seguirá bajo la carátula de homicidio triplemente calificado. El hombre -que permanece en prisión preventiva desde el 10 de abril pasado- había sido señalado por la familia de Marcela desde un primer momento, cuando denunciaron su desaparición.



La relación entre víctima y victimario duró 5 años y según sus allegados siempre fue "conflictiva", marcada por la violencia de género. En 2020 Marcela le puso fin a ese vínculo, algo que Pérez no habría querido aceptar, por lo que comenzó a acosarla y proferir amenazas.



La mujer denunció este hostigamiento y tramitó una medida de distancia, la cual sus familiares aseguran que el femicida nunca respetó.

El cuerpo de Marcela fue maniatado y descartado un zanjón del suroeste de Recreo.Foto: Guillermo Di Salvatore.



Pesquisa y hallazgo



Marcela estuvo desaparecida durante 4 días. Si bien fue vista por última vez la noche del sábado 3, la denuncia pudo ser radicada recién el lunes. Su remisero de confianza pasó a buscarla por su casa el domingo a las 6 de la mañana como tenía pactado pero no la encontró, y cuando intentó denunciar su desaparición ese mismo día en la comisaría no se lo permitieron porque no era un familiar directo.



El lunes 5 la búsqueda fue asignada al fiscal Marcelo Fontana, quien el miércoles 7 dio una conferencia de prensa por la mañana en la que señaló que se investigaban varias pistas y que no le constaba que la mujer fuera víctima de violencia de género, algo que indignó a sus hijos y allegados.



Esa misma noche, alrededor de las 20, dos chicas avisaron un bulto en un zanjón ubicado en el sur de Recreo, en inmediaciones del cruce de calles Chubut y Alberdi, unos 500 metros de Circunvalación Oeste. Hasta allí también llegó el fiscal Fontana junto a su par de la Unidad de Homicidios, Martín Torres, que estaba en turno.



El cadáver de la mujer de 43 años estaba en avanzado estado de descomposición. Había sido envuelto con nylon y un acolchado, y atado con alambre, antes de ser descartado allí. Se constató que la muerte había ocurrido entre 3 y 5 días previo al hallazgo, por lo que ya estaba muerta cuando las autoridades comenzaron a buscarla.