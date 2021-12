https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Baja en el Gobierno

A un mes y medio de haber llegado, Débora Giorgi deja su lugar en Comercio Interior

La ex ministra de Industria era la segunda de Roberto Feletti pero no asumirá de manera formal su cargo, a pesar de que ya venía trabajando y participando en distintas reuniones con empresarios para tratar de contener la suba de precios.

Crédito: Archivo

La ex ministra de Industria Débora Giorgi finalmente no asumirá de manera formal su cargo en la Secretaría de Comercio Interior, a pesar de que ya venía trabajando y participando en distintas reuniones con empresarios para tratar de contener la suba de precios. La segunda del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y que aguardaba ser designada de forma oficial como subsecretaria del área, cesó su labor en las últimas horas. Fuentes de Casa Rosada confirmaron su paso al costado, pero aclararon que quien fue ministra de Industria del gobierno de Cristina Kirchner nunca había asumido formalmente. "Débora Giorgi colaboró en la etapa inicial para afirmar el equipo, pero nunca se formalizó su nombramiento", justificaron. Lo curioso es que la funcionaria desempeñó actividades hasta este miércoles y utilizó sus redes sociales para difundir su labor. "Seguimos ordenando los desajustes en los precios de bienes de primera necesidad que encontramos iniciando la gestión, ampliando la oferta y controlando el aumento injustificado", tuiteó Giorgi junto a una foto en la que se la ve reunida con Feletti. Seguimos ordenando los desajustes en los precios de bienes de primera necesidad que encontramos iniciando la gestión, ampliando la oferta y controlando el aumento injustificado pic.twitter.com/btfV5tFfD4 — Débora Giorgi (@giorgi_debora) December 1, 2021 La funcionaria desembarcó en el gabinete conformado por el Gobierno de Alberto Fernández tras las PASO, con la misión de custodiar el nuevo congelamiento de precios dictado por Feletti al asumir al cargo, y aún no había precisiones sobre su futuro. Giorgi fue una de las más de 2.000 dirigentes oficialistas que firmaron la proclama del 25 de mayo, que exigía la suspensión de los pagos de deuda al FMI y al Club de París. "Primero la salud y la vida, después la deuda", rezaba el pedido. Con respecto a su trayectoria, la ex ministra estuvo a cargo de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de La Matanza durante el gobierno de Macri y los casi dos años de Fernández como presidente.

