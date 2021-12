https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.12.2021

22:31

El cantante español se despedirá del público luego de finalizar su gira "El vicio de cantar", que comenzará el 27 de abril de 2022 en Nueva York y finalizará el 23 de diciembre de ese año en Barcelona.

Tras una extensa carrera Joan Manuel Serrat anunció que se retirará de los escenarios El cantante español se despedirá del público luego de finalizar su gira "El vicio de cantar", que comenzará el 27 de abril de 2022 en Nueva York y finalizará el 23 de diciembre de ese año en Barcelona. El cantante español se despedirá del público luego de finalizar su gira "El vicio de cantar", que comenzará el 27 de abril de 2022 en Nueva York y finalizará el 23 de diciembre de ese año en Barcelona.

El cantante español Joan Manuel Serrat anunció este jueves que se retira de los escenarios luego de más de medio siglo. Serrat se despedirá del público luego de finalizar su gira "El vicio de cantar", que comenzará el 27 de abril de 2022 en Nueva York y finalizará el 23 de diciembre de ese año en Barcelona.

Este tour significa el primer paso de tocar en un escenario desde el comienzo de la pandemia. "Lo haré en persona, no me gustó sentirme despedido por una plaga", remarcó Serrat en una entrevista para el diario El País.

En su página web, el cantante catalán compartió el comunicado de prensa en donde anuncia el comienzo de su gira y su despedida: "Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global del Covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira: El vicio de cantar 1965-2022, con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

En la entrevista para el diario El País también fue consultado por su gira y por qué llegó el momento de despedirse y señaló: "Primero, porque el encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias. Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa".

Asimismo, agregó: "Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina en febrero de 2020, que nos obligó a abandonar una gira. Luego vino la Covid. Las dificultades fueron distanciándome".

"Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona", detalló "Nano".

Recién se podrán visualizar las fechas de los conciertos el 8 de diciembre, pero sí está confirmado que comienza en Nueva York y termina en Barcelona. Hay mucha expectativa por si vendrá a Buenos Aires o algún país limítrofe para que los fanáticos puedan ir a verlo deslumbrar una vez más, pero para quedarse tranquilos ya aseguró que vendrá a América Latina.

"Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios. Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre… ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos", concluyó.