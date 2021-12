https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.12.2021 - Última actualización - 10:59

10:57

“La Pumita” hizo una grave acusación contra José Ahumada de haberse apoderado de su cinturón de campeona mundial FIB, en San Luis.

Escándalo en el boxeo La boxeadora Brenda Carabajal denunció a un entrenador por robarle su cinturón de campeona mundial FIB “La Pumita” hizo una grave acusación contra José Ahumada de haberse apoderado de su cinturón de campeona mundial FIB, en San Luis.

Afirmando que llevará el tema hasta las últimas consecuencias, la púgil jujeña Brenda “La Pumita” Carabajal hizo pública una gravísima denuncia contra el entrenador de una colega, dando cuenta en diferentes entrevistas con medios locales del robo de su cinturón de campeona mundial 2019 de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El hecho se produjo el viernes en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, cuando se encontraba participando de un evento en el estadio “José María Gatica”, pero trascendió una vez que la excampeona mundial estuvo de regreso en Jujuy y sin que las autoridades municipales y policiales de aquella provincia hubiesen atendido sus reclamos.

Aquella noche “La Pumita” Carabajal enfrentó a la santiagueña Lilian Dolores Silva a seis asaltos en la categoría superpluma y se impuso por decisión unánime.

Luego se llevó a cabo la pelea estelar en la que la local Micaela Luján venció a la panameña Nataly Delgado en su primera defensa del titulo mundial supermosca de la FIB.

Tenés que leer

Carabajal acusa al entrenador de la campeona, José Ahumada, de haberse apoderado de su cinturón después de que se lo prestara para la presentación de su pupila, que no cuenta todavía con el propio a raíz de los problemas de traslados y viajes derivados de la pandemia de coronavirus, explicó.

En su relato, la deportista reseñó que con antelación Ahumada le pidió el cinturón “prestado para la presentación de la pelea. Yo, actuando de buena fe, accedo a pesar de arriesgarme y tener que transportarlo de Jujuy a Buenos Aires y de ahí a San Luis”, por cuanto “querían que esté mi cinturón, ya que es de la misma entidad de la que ella es campeona”, la FIB.

Siguió diciendo que el día del pesaje de las boxeadoras, le prestó el cinturón a Ahumada para que sea utilizado en la tradicional sesión de fotos, esperando que le fuese devuelto terminada la ceremonia, pero ello no ocurrió.

Y peor aún: para sorpresa de la jujeña, una vez terminada la pelea del viernes, el entrenador tampoco le reintegró el cinturón, pese a que en medio de la algarabía del público local ya habían sido tomadas las fotos de la campeona -Micaela Luján- con el cinturón, de forma simbólica.

Brenda Carabajal, tras consagrarse monarca pluma FIB en 2019 en Estados Unidos.Foto: Imagen Ilustrativa

“Después de esperar media hora me dirijo al vestuario de ella para que me lo devuelvan, pero veo que no había intenciones ya de devolverme” la preciada faja, recordó Carabajal, que también refirió escenas de amedrentamiento y acusaciones en su contra bajo el argumento de que el cinturón ya no le pertenece, a pesar de corresponder a otra categoría.

“Como persona y mujer me siento maltratada, siendo que yo actué de buena fe”, remarcó. “Peleé tanto para obtener ese cinturón, para que me lo arrebaten en un momento”, se lamentó amargamente, para completar afirmando compungida que “fue horrible lo que pasé”.

La púgil jujeña se consagró campeona mundial de la categoría pluma de la FIB cuando venció a la rusa Elena Gradinar el 14 de abril de 2019 en el estadio “Boardwalk Hall”, de Atlantic City, Estados Unidos.

La boxeadora dijo que ante el cariz que ha tomado la situación producida en la provincia de San Luis presentará una denuncia para que las autoridades de la Federación Argentina de Box intervengan y alcanzar así una pronta solución al asunto, con la debida restitución de la artística faja.